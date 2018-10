Timothy Snyder: Orbán azt hiszi magáról, hogy valaminek az előőrse, de a végén Oroszország és Magyarország is veszítenek

Timothy Snyderrel, a Yale Egyetem történészprofesszorával beszélgetett az ÉS szerzője, a hosszú interjúban többször is szó esett Magyarországról és Orbán Viktorról is. Snyder idén megjelent, The Road to Unfreedom (Út a szabadsághiányba)című könyvében egy egész fejezetet szentelt hazánknak, de a végén elbizonytalanodott, és kihagyta. A történész úgy véli, Orbán csillaga nincs emelkedőben, inkább egy üstököshöz hasonlítaná, aki a végén majd belecsapódik valamibe.

„Szerintem azt hiszi magáról, hogy valaminek az előőrse – mint ahogy Putyin is –, de valójában a végén Oroszország és Magyarország is veszítenek.”



Snyder arról is beszél, szerinte hiba, hogy az Európai Unió abba a hitbe ringatta magát, hogy nemzetállamok a tagjai. Szerinte ez így csak az USA védelme alatt működhetett, de ez ma már nem lehetséges. Úgy gondolja, az európai integráció lehetséges, a gond ott van, hogy sokan azt gondolják, hogy Európának nincs történelme.

„Az európaiaknak van közös történelmük, amiben a történelemnek megvan a saját mintázata, de az európaiak nem látják ezt a sémát – hogy valójában vagy birodalom van, vagy az EU... És amit az európaiak zöme mond, hogy várjunk csak, mi nemzetállamok vagyunk – ez nem igaz, a legtöbb esetben sohasem voltak nemzetállamok.”

A történész szerint Orbánnak igaza van, amikor abból indul ki, hogy az EU hibákat követ el, de téved, amikor azt hiszi, hogy Kína vagy Oroszország alternatíva lehet az EU helyett.

„Igaza van, ha azt hiszi, hogy a demokráciát el lehet pusztítani belülről; de téved, ha azt gondolja, hogy el is kell pusztítania belülről.”

Snyder szerint Orbán vagy Putyin nem ítéli meg helyesen, hogy milyen utat követ a Nyugat. „A végén persze mind Oroszország, mind Magyarország áldozat lesz vezetői elbizakodottságának oltárán. Magyarország fontosabb ugyan, mint azt az európaiak zöme gondolja, de nem annyira fontos, mint amennyire Orbán gondolja. És ugyanez érvényes Oroszországra.”

Az interjúban szó esik arról is, vajon kettős mérce az, hogy míg Merkelt senki sem bírálja, ha Erdogannal találkozik, Orbánt viszont azonnal bírálják érte, Snyder szerint erről szó sincs.