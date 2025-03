Egy trollprofil által beküldött, AI-generálta fotó lett az egyik különdíjas Novák Elődék kismama-szépségversen pályázatán

Mesterséges intelligenciával készült az a kép, amely különdíjas lett a Novák Elődék által meghirdetett kismama-szépségversenyen. A helyezetteket egy Blikk-cikkben mutatták be, de többen észrevették, hogy az egyik fotó nem természetes.

photo_camera A mesterséges intelligenciával előállított kép Fotó: Blikk/24.hu

A fotó már szemre is gyanús: a furcsa szögben álló ujjak és ködös tekintetek mellett az egyik kislány alkarja is hiányzik. A 24.hu le is futtatta a képet több ellenőrzőprogramban, és mind szinte 100 százalékra mondta, hogy ez generált kép.

A Redditen pedig arra is felhívták a figyelmet, hogy a képet beküldő ember – az X-profilja alapján – egyszerűen trollkodhatott.

A képet azóta eltávolították a díjazottak közül, a Mi hazánkos Novák Előd pedig közölte, az érintett – szemben a többi nyertessel - nem kapott sem pénzt, sem oklevelet. Ennek az az oka, a kép ellenőzrése még folyamatban volt. Novák állítása szerint a beküldő „húzta az időt”, nem küldte be a kép nagyobb felbontású eredetijét, és azt állította, csak apró photoshopos restaurálást végeztek a képen.