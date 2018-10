Életfogytiglanra ítélték a két szerepjátékőrültet, akik nyolc éve a pilisi erdőben megölték a barátjukat

A Budapest Környéki Törvényszék egy nagyon zavaros gyilkossági ügyben életfogytiglanra ítélte M. Gergelyt és barátját, T. Andrást, amiért 8 éve a Pilisbe, egy erdőbe csalták és ott megölték barátjukat, Krisztiánt. Első fokon mindketten 16 év fegyházat kaptak, ez az ítélet most súlyosbodott.

M. Gergely a gyilkosság idején már 10 éve járt egyetemre, de az anyjával élt és nem dolgozott. Életét az online szerepjátékok töltötték ki. Így ismerkedett meg a teológiát hallgató T. Andrással is, aki nagyon érdeklődött a kések iránt, gyűjtötte őket és késharcot is oktatott. A legjobban a Gyűrűk ura világában szerettek játszani, itt ismerték meg Krisztiánt is.

Az eljárás nagyobb részében sem a gyilkosság indítéka, sem pontos körülményei nem derültek ki pontosan, a vádlottak ugyanis tagadták a bűnösségüket, de vallomásukban több önellentmondás is volt.

Később viszont előkerült egy tanú, aki elmesélte, hogy a két barát pénzt kért kölcsön Krisztiántól a vállalkozásuk beindításához, Krisztián azonban ezt kamattal szerette volna visszakapni. A vádlottak ezért úgy érezték, Krisztián elárulta a barátságukat, ezért végeztek vele, miután egy élő szerepjáték álcájával az erdőbe csalták.

M. és T. a híváslistájuk szerint aznap többször is beszéltek Krisztiánnal, majd egyszer csak kikapcsolták a telefonjaikat.

Krisztián maradványait hónapokkal később találták meg túrázók, de ezek már szinte beazonosíthatatlanok voltak, a férfi felsőruházata ugyanis a holtesttől távolabb lett meg, bomlási nyomok nélkül. A vádlottak telefonhívásai közt is

A vádlottak azzal védekeztek, hogy Krisztián egy éles kőre is ráeshetett, és az is okozhatta a halálát, védőjük szerint pedig senki sem lehet annyira hülye, hogy a gyilkosság napján hívogassák az áldozatukat. A bíróság szerint azonban a vádlottak bűnösök, ezért is kapták ezt a súlyos ítéletet. M. leghamarabb 25, T. leghamarabb 30 év múlva szabadulhat. (24.hu)