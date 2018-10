Hét év után találtak meg a Dunában egy Dunakeszin eltűnt autót, benne emberi csontokkal

2011-ben egy dunakeszi nő bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy eltűnt az autója. Most a település partszakaszán egy autót húztak ki a folyóból, és bebizonyosodott, hogy ez a keresett jármű. Az autóban emberi csontokat, egy koponyát és egy combcsontot találtak, de még nem tudni, hogy azok az eltűnt fiúhoz tartoznak-e.

„Azt hiszem, attól rettegett, hogy a fia rossz társaságba keveredett, és mindvégig bízott benne, hogy egyszer majd csak hazaállít. Ha kiderül, hogy meghalt, az borzasztó lehet az édesanyának, de idővel megnyugszik és megszűnik a rettenetes bizonytalanság, amivel hét éve kénytelen együtt élni” - mondta a Blikknek az anya egyik munkatársa. A nő ismerősei szerint az anya nem szívesen beszélt a fia eltűnéséről senkinek.



„Bekattant vagy pedig mondták neki, hogy hajtson a vízbe, hallottam ezt is, azt is. Akkoriban mindenki erről beszélt. Már el is felejtettem az egészet. Aztán amikor hallottam, hogy egy autót húztak ki a Dunából, rögtön arra gondoltam, ez bizony ugyanaz a fiú lehet, túl sok az egybeesés” - mondták helyiek a város egyik ételbárjában.



Az autó megtalálásában a Duna alacsony vízállása segített, augusztusban olyan részen is szárazra kerültek, amik évek óta víz alatt voltak. Így akadhatott be egy csónak kötele a 7 éve keresett autó roncsaiba. (Blikk)