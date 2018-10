A magyar válogatott döntetlent játszott az észtekkel, Orbán Viktor a helyszínen nézte

Ahogy tavaly ősszel, úgy idén is azt jelentették be Helsinkiben, hogy nem látják elég biztonságosnak a terveket. Az sem tesz jót az ügynek, hogy a Rolls-Royce visszalépett a finn erőmű irányító rendszerének elkészítésétől. Az ugyanilyen típusú paksi erőmű engedélyeztetése is csúszik, feltehetően szintén biztonsági aggályok miatt.