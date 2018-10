Magyarország megvétózza a Lengyelország elleni szankciókat

"Magyarország semmilyen, Lengyelország elleni szankciót nem fog megszavazni, és számíthat Lengyelország támogatására mindvégig a hetes cikkely szerinti eljárás során" - jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácskozását megelőzően az MTI-nek Luxembourgból eljuttatott közleményében.

Lengyelország ellen az Európai Bizottság, Magyarország ellen az az Európai Parlament kezdeményezett az unió alapszerződésének 7. cikkelye szerinti eljárást, mert mindkét országban sérülnek a jogállamiság elvei. Magyarországon és Lengyelországban is sérül a bíróságok függetlensége, mindkét országban van törekvés a sajtószabadság korlátozására, és mindkét országban nehezítik a civil szervezetek működését, vagyis a polgári önszerveződést.

Az uniós szabályok szerint az ezeket az alapelveket megsértő országokat az EU többi tagállama egyhangú szavazással szankciókkal sújthatja. De mert most párhuzamosan két eljárás is folyik, ezek hatékonyan akadályozni tudják a másik elleni büntetőintézkedések bevezetését.

A magyar és a lengyel külügyminiszter, Szijjártó és Jacek Czaputowicz ezért a mai csúcstalálkozó előtt az éjszakába nyúlóan egyeztetett. Szijjártó tájékoztatása szerint fő témájuk nem is volt más, mint a két ország ellen zaló eljárás, illetve a magyar kormány monomániája, a migráció. A két külügyminiszter kölcsönösen biztosította egymást, hogy az országaik ellen indult eljárásokat "politikai alapú támadásoknak" tartják, nevezik, akármi, merthogy szerintük az intézkedések, amelyek az EB és az EP szerint nincsenek összhangban az európai uniós jogszabályokkal, igenis összhangban vannak azokkal, és különben is: migránsok! (Via MTI)