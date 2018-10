31 gyerekmolesztáló pap nevét hozta nyilvánosságra a washingtoni érsekség

Alig néhány nappal azután, hogy Ferenc pápa elfogadta a washingtoni érsek Donald Wuerl lemondását, a helyi érsekség 28 olyan pap nevét hozta nyilvánosságra, akikkel szemben alapos a gyanú, és hiteles információk támasztják alá, hogy gyerekeket zaklattak papi hivatásuk gyakorlása közben.

Donald Wuerl bíboros és egykori washingtoni érsek Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Három további olyan pap nevét is nyilvánosságra hozták, akik az érsekséghez tartozó plébániákon illetve iskolákban szolgáltak, és szintén molesztáltak gyerekeket.



Wuerl, akit 2010-ben Benedek pápa nevezett ki bíborosnak, ugyan lemondott érseki pozíciójáról, de formálisan még ő az érsekség vezetője egészen addig, amíg utódjáról nem gondoskodnak.

Wuerl egykori pennsylvaniai érsekként maga is belekeveredett a molesztálási ügyekbe, mert valószínűleg tudott az esetekről. 2017-ben ő rendelte el a belső vizsgálatot az érsekségen, aminek a most közölt 31 név az első eredménye. A lista, amin egyébként már elhunyt papok is szerepelnek, vélhetően még bővülni fog.

A távozó érsek a nyilvánosságra hozással párhuzamosan jelezte, hogy nem tártak fel bizonyítható zaklatási esetet az elmúlt húsz évben, és hogy az érsekség most aktív tagjai között senki nem érintett az ügyekben. A listát az érsekség honlapján hozta nyilvánosságra. (Catholic News Agency)