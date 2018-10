Bemutatjuk a KDNP-s képviselőt, aki last minute lakástakarék-szerződéseket kínál

A pecsistop.hu szerkesztősége vette észre, hogy Grób Gábor, baranyai KDNP egyik területi szervezője és

a pécsi városi közgyűlési KDNP-s képviselője last minute lakástakarék-szerződéseket kínál

azoknak, akiket esetleg negatívan érintett, hogy a Fidesz-KDNP két nap alatt felszámolja a komplett lakástakarékok állami támogatásának rendszerét:

Grób, aki adatlapja szerint emellett a pécsi OTP Pénzügyi Pont Kft. ügyvezetője és a bankhoz kapcsolódó Arkáriusz Kft. első embere is egyben, jó kufárként azt írja, nála személyesen meg lehet spórolni a sorbanállást.

A Facebook-oldalán két posztban is hirdeti az üzletet: hétfőn délután előbb azt írta, hogy nála még este és kedd reggel is van lehetőség szerződni, aztán később telefonszámát is kirakta az oldalra, és azzal folytatta, hogy



„aki szeretné még a 720.000 Ft (CSALÁDTAGONKÉNT ENNYI!) állami támogatást, holnap még utolsó napon is meg tudja kötni... hívjatok”

Tanulságos átolvasni a kommenteket is, Grób üzletkötő úr egyenként bíztatja ismerőseit, hogy a nála elérhető konstrukció a legelőnyösebb, bátran fáradjanak hozzá bizalommal.



Rossz hír viszont a nagyközönségnek, hogy a pecsisstop.hu szerint lassan megtelik a KDNP-s notesze, és már csak közeli ismerősökön tud segíteni. (Pécsi Stop)