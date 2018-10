Lázár János a kastélyáról: Jól megy az üzlet

Nagyon régen jártam már ott, válaszolta az RTL Klub Híradójának kérdésére Lázár János. Ha régen is volt a batidai vadászkastélyban, azt azért tudta, hogy

„jól megy az üzlet.”

Emlékezetes: a kastélyt egy olyan területre építette a Lázár Jánoshoz több szálon is kötődő hódmezővásárhelyi ügyvéd, Kulik Jenő, amit a Lázár család földjei ölelnek körbe. Egészen a tavaszi országgyűlési választásokig tagadta a volt miniszter, hogy köze lenne az épülethez, majd váratlanul megjelent a vagyonnyilatkozatában, hogy 8 százalékos tulajdonrészt szerzett az épületet felhúzó Grosswiese Zrt.-ben. Kulik szomorú lehet most, hogy Lázár kijelentette: jól megy az üzlet. Az ügyvéd ugyanis eladta 48 százalékos tulajdonrészét, nem tudni, kinek. Az új tulajdonos nem került be a részvénykönyvbe, ami legális, de érthetetlen, hogy kinek éri meg az, hogy nem szólhat bele a cég működésébe és osztalékot sem vehet ki belőle. Az RTL Klub rákérdezett,