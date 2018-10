A brit kormány flottát bérelne, hogy akkor is legyen elég ételük, ha a franciák komolykodni kezdenének a vámon

Vészfokozatra kapcsolt a brit kormány a jövőre esedékes Brexitre való felkészülésben. A Financial Times értesülései szerint a brit kormány keddi ülésén a kormánytagok hitetlenkedése közepette arról is tervet terjesztettek elő, hogy a Brexit tervezett időpontjára hajókat béreljenek. Erre ugyanis azért lehet szükség az előterjesztő szerint, hogy akkor is biztosítani tudják az ország élelmiszer- és gyógyszerellátását, ha netán a franciák Calais-nál lezárnák a határt.

Egy kormánytisztviselő szerint akárhogyan készülnének is a britek a kilépésre, a franciák egyoldalúan is káoszba taszíthatják az országot, ráadásul ehhez egyezmény nélküli brit kilépés esetén elég arra hivatkozniuk, hogy ők csak betartják a szabályokat. Ez esetben ugyanis vámellenőrzést kéne bevezetni, ami annyira lelassíthatná az áruszállítást, hogy az már az ellátásban is fennakadásokat okozna.

Ezt előznék meg azzal, hogy egy bérflottával brit kikötőkbe szállítanák az árukat, hogy aztán azokban, párhuzamosan több helyen egyszerre folytassák le a vámeljárást, így gyorsítva a folyamatot.

Nagy-Britannia élelmiszerszükségletének durván harmadát fedezi európai importból.