New York kormányzója és a volt amerikai főügyész irodájába is küldtek csőbombát ismeretlenek

New York kormányzója, Andrew Cuomo irodájába is küldtek bombát ismeretlenek Fotó: Drew Angerer/AFP

A Demokrata Párthoz kötődő több közéleti személyiségnek is címeztek csőbombát az elmúlt napokban. Szerdán a titkosszolgálat elismerte, hogy Clinton és Obama volt elnökök otthonába is megpróbáltak robbanószerkezetet eljuttatni ismeretlenek, és később ki kellett üríteni a CNN New York-i központját is.



A CNN-nél a célpont a CIA volt igazgatója, John Brennan volt, aki gyakori szakértő vendég a televíziós csatorna műsoraiban, és aki hangos kritikusa a Trump-kormánynak. A gyanús csomagról kép is készült:



Szerdán délután aztán kiderült, hogy további demokrata politikusoknak és a párthoz közel álló személyeknek címeztek bombát.



Az államot kormányzó Andrew Cuomo sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az ő irodájába is küldtek robbanóanyaggal töltött csőbombát.

Cuomo mellett a város polgármestere, Bill de Blasio is úgy fogalmazott újságírók előtt, hogy nyilvánvaló az összefüggés az esetek között - terrorizmus bűncselekmény gyanújával indult nyomozás az ügyben.

Szintén címeztek robbanószerkezetet az egykori főügyész, Eric Holder irodájába is, de azt a csomagot rosszul cimkézték fel, így a titkosszolgálat csak később bukkant a nyomára.

Kedden a Demokrata Párt egyik fő támogatója, Soros György befordi otthonánál is találtak egy robbanószerkezetet a hatóságok. (Vice / NBC)