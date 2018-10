Hasonló szerkezetű bombát küldtek Barack Obama, Bill Clinton és Soros György amerikai otthonába

Miután az AP-n megjelent, hogy nyomozók szerdán lekapcsoltak egy bombát, amit Hillary és Bill Clinton New York állambeli otthonába címeztek, az amerikai titkosszolgálat, a U.S. Secret Service nem sokkal később nyilvánosságra hozta, hogy a postaszolgálaton keresztül Barack és Michelle Obama házához is robbanószerkezetet küldtek el ismeretlenek.

Barack Obama, Hillary Clinton és Bill Clinton a 2016-os kampányban Fotó: KENA BETANCUR/AFP

A hírek egy nappal azután kerültek nyilvánosságra az Egyesült Államokban, hogy a magyar származású amerikai milliárdos Soros György bedfordi házának postaládájában is bombát találtak.



A New York Times-nak név nélkül nyilatkozó források azt mondták, hogy az Obamáéknak címzett robbanószerkezet hasonló felépítésű, mint amit Sorosnak szántak.

A Clinton-házaspárnak küldött bombát kedden késő délután fedezte fel egy titkos ügynök, aki a volt elnök és first lady Wetschetster County-ban lévő otthonába címzett küldeményeket felügyeli. Az Obamáéknak küldött bombát egy Washington D.C.-ben szolgáló ügynök kapcsolta le. A szolgálat közölte, hogy az érintettek nem voltak veszélyben.

A Sorosnak címzett bombáról kedden annyi derült ki, hogy azt a másik kettővel ellentétben nem postán kívánták célba juttatni, hanem valaki odahelyezte a készüléket a milliárdos házához. A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője, Laura Silber közölte: Soros nem volt a házban. Arról a szerkezetről kedd óta annyi derült ki, hogy csőbomba volt, megtöltve robbanóanyaggal, és azóta hatástalanították.

Nem sokkal később érkezett a hír, hogy a CNN New York-i főhadiszállását is kiürítették, miután valakik állítólag bombát küldtek az épülethez.



A szolgálat szerdán azt is közölte, hogy azonnali hatállyal teljeskörű nyomozást indított az ügyben, szövetségi, állami és a helyi hatóságok bevonásával. (Axios / NYT / AP)