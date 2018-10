A Kínai Kommunista Párt elitjéhez közeli cégek akár 60 százalékkal olcsóbban szereznek önkormányzati földeket

A The Quarterly Journal of Economics című közgazdaságtani akadémiai lapban megjelent egy tanulmány, ami azt nézte meg, mennyivel olcsóbban szereznek állami és önkormányzati földeket a Kínai Kommunista Párt legfelső elitjével kapcsolatban álló cégek, mint a többi cég. A felhasznált minta is hatalmas: 2004 és 2016 között több mint egymillió föld-adásvételt elemeztek a tanulmány készítői.

Az eredmény egészen elképesztő: a Politbüróhoz és tagjaihoz közeli cégek átlagosan 55,4-59,9 százalékkal vették olcsóbban a földeket az önkormányzatoktól.

Ráadásul azokat a helyi pártfunkcionáriusokat, akik ezeket a kedvezményeket intézték a baráti cégeknek, 23,4 százalékkal nagyobb eséllyel nevezik ki később országos vezetői pozícióba, mint azokat, akik nem kényeztették ennyire a kiválasztott cégeket.

A helyzet azonban nem minden tekintetben borús: Hszi Csin-ping elnök kb. két éve nagyszabású korrupcióellenes tisztogatásba kezdett, és a számok azt mutatják, nem is eredmény nélkül. A tanulmány szerint jelentősen csökken a korrupció azokban a tartományokban, ahová központi vizsgálóbizottság érkezik, vagy ahol Hszi maga cserélte le a helyi párttitkárt a helyi korrupciós ügyek miatt. Az elnök korrupcióellenes intézkedései jelentősen csökkentették a földkedvezményeket intéző korrupt helyi funkcionáriusok előléptetése esélyeit is.