Titokban 90 millió dollárt fizetett a Google egy korábbi vezetőjének, aki orális szexre kényszerítette egy beosztottját

“A legjobbakat kívánom Andyek. Az Androiddal valami igazán figyelemreméltót hozott létre, ami egymilliárdnál is több felhasználót tett boldoggá”



Ezt Larry Page, a Google akkori vezérigazgatója írta egy 2014-es búcsközleményében, amit abból az alkalomból adott ki, hogy Andy Rubin alelnök, aki 2005-ben akkor került a céghez, amikor a Google felvásárolta az Andoidot, kilenc év után távozott a vállalattól.

Amit Page nem említett a közleményében, az két eléggé fontos elem a történetből:

Rubin nem önszántából távozott, hanem azért, mert Page megkérte erre, miután egy belső vizsgálat igazoltnak találta, hogy 2013-ban orális szexre kényszerítette egy női beosztottját egy hotelszobában.

Rubint kirúgás helyett nemhogy futni hagyták, de olyan feltételekkel távozhatott, hogy majdnem négy teljes éven át havi 2 millió dollárt - összesen 90-et - kap a Google-től.



Utóbbi két két tény csak most, a New York Times oknyomozása miatt derült ki. A lap cikke szerint a Google az elmúlt években több más, szexuális visszaélésen kapott csúcsvezetőjét is nagy összegű búcsúajándékkal engedte útjára, miközben az alacsonyabb beosztású alkalmazottak hasonló ügyeire keményen lecsaptak, magyarán kompenzáció nélkül kirúgták őket.

Rubin tagadja a vádakat és azzal védekezik, hogy az egész botrány igazából a válófélben lévő felesége műve. Az kétségtelenül igaz, hogy a topmenedzser éppen egy csúnya válás közben van és a felesége az egyik perben azzal vádolja, hogy a férfinak a házasságuk közben több olyan nővel volt viszonya, akiket a tulajdonaként kezelt. A bizonyítékok közé tartozik például egy olyan mail, amiben Rubin azt írta egy nőnek, hogy “Az, hogy az enyém vagy, azt jelenti, hogy a tulajdonom vagy és kikölcsönözhetlek másoknak.”

A munkahelyi zaklatási ügyének viszont a világon semmi köze a csúnya váláshoz, azt ugyanis egy céges belső vizsgálat igazolta.

Rubin bónuszát pár éve egy alkalommal azért tartotta vissza a cég, mert a biztonságisak kötözős szexfilmeket találtak a munkahelyi számítógépén. Ezt az esetet is eltitkolták egyébként.

A Times cikkéből az is kiderül, hogy a Google teljesen más mércével méri a női és férfi munkatársakat. David C. Drummond, a cég vezető jogásza a kétezres évek elején például összeszűrte a levet azzal a Jennifer Blakely-vel, aki beosztottja volt a jogi osztályon. A kapcsolatból már gyerekük is született, amikor a férfi beszámolt a dologról a feletteseinek, ami a céges szabályok szerint azonnal kötelessége lett volna. A sztori vége az lett, hogy a nőt áthelyezték egy másik osztályra, majd rövid úton eltanácsolták a cégtől, miközben a férfi maradhatott, sőt a csillaga tovább emelkedett. Ma már ő az Aphabet vezető jogásza, illetve a Google befektetési alapja, a CapitalG elnöke, aki 2011 óta 190 millió dollár értékű részvényopciót és jutalmat kapott és további 200 milliónyira jogosult.