Több ezren mentek el tüntetni a CEU mellett

Pénteken este hatra, a CEU Nádor utcai épületéhez szervezett tüntetést a Momentum. Az eseményen az kormány által vegzált egyetem mellett akartak kiállni abból az apropóból, hogy a CEU bejelentette, Bécsbe költözteti az amerikai diplomát is kínáló programjait, ha az Orbán-kormány továbbra sem hajlandó megkötni az egyetem működését szabályozó megállapodást, aminek megkötését korábban pont a kormány szorgalmazta leginkább. Most, hogy a CEU mindent előkészített, hogy megfeleljen az új magyar szabályoknak, Orbánéknak már nem olyan sürgős a megállapodás.

Fotó: Halász Júlia/444

Este hatra több ezren gyűltek össze az egyetem főépületénél a CEU melletti transzparenseket lengetve. A felszólalók között voltak a CEU korábbi hallgatói és olyan is, aki most jelentkezett az egyetemre. Rajtuk kívül beszélt Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Berg Dániel elnökségi tag is.

Fotó: Halász Júlia/444

Fekete-Győr András bejelentette, hogy a Momentum országos szórólapozásba kezd, hogy mindenhol megtudják az emberek, mi történik a CEU-val. Szerinte a kormány azért vegzálja az egyetemet, mert fél a gondolkodni akaró és gondolkodni tudó emberektől.

„Jövő héttől kezdve szórólapokon viszi el a hírt a Momentum országszerte, hogy a CEU szerves része az országnak, hogy a jövőnk támadás előtt áll, az álmainkat el akarják venni tőlünk” - mondta, és kérte az embereket, aki teheti, nyomtassa ki, és terjessze maga is a szórólapokat.



Fekete-Győr november 16-ra a Szabadság térre újabb tüntetést hirdetett meg.