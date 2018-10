Sztriptízelt, kidobóember, DJ és pizzafutár is volt a férfi, aki bombát küldött Soros Györgynek

A letartóztatása előtti éjjelen még nagyon elemében volt César Sayoc Jr. A férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy bombákat, illetve bombaszerű csomagokat küldött vezető demokrata politikusoknak, a CNN-nek, illetve - a Donald Trumpot többször is nyíltan bíráló - Robert De Nirónak, csütörtök éjjel még munkahelyén, egy sztriptízbárban DJ-zett.



Az 56 éves férfit pénteken vették őrizetbe a hatóságok, letartóztatása annak ellenére is meglepte közvetlen környezetét, hogy tudták róla, hogy kezd kicsit belebolondulni a politikába. Scott Meigs több mint húsz évig dolgozott vele az éjszakai klubszcénában, ezen a csütörtökön Sayov épp őt helyettesítette a bárban, amúgy szabadnapja lett volna. A férfi a Daily Beastnek azt mondta, neki is feltűnt, hogy ahogy közelednek az időközi választások, Sayoc egyre jobban belebonyolódik a politikába. Látta, hogy mennyire megszállott lett, de az azért őt is meglepte, hogy csőbombákat küldött azoknak a demokratáknak, akiket a legjobban gyűlölt. Meigs szerint a férfi mostanában mindenkit arra biztatott, éljen jogával, és menjen el szavazni, és azt is egyértelművé tette, kire kell voksolni.

“Szavazz a republikánusokra! Ha a demokratákra szavazol, minden a pokolra jut” -

idézte a férfit kollégája.

César Altieri Sayoc Fotó: ESPECIAL/NOTIMEX

Cesar Sayoc PVC-csövekből, puskaporból és srapnelből csőbombákat készített, melyeket aztán légpárnás borítékokba rakott, és szétküldte esküdt ellenségeinek, pontosabban azoknak, akiket annak vélt. Legalább 13 címzett volt, köztük olyan prominens demokrata politikusok, mint Hillary Clinton és Barack Obama, de jutott bomba Soros Györgynek is. A bombák között voltak olyanok is, melyekre a célpont fotóját rögzítette, homlokukat célpontnak jelölve.

Letartóztatása után gyorsan elkezdték összerakni a profilját a neten, az információk fele azonban, ahogy az ilyenkor lenni szokott, hamis volt. Viszont már csak az is, ami biztosan igaz, épp eléggé bizarr.

A kigyúrt testű férfi maga is sztripper volt, és az évek során többször is összeütközésbe került a hatóságokkal.

Élete nagy részét edzőtermekben és sztriptízbárokban töltötte, egyszer épp szteroidbirtoklásért kapcsolták le. Nagyon büszke volt indián származására - kár, hogy ez is kamu. Sayoc azt állította, a szeminol indiánok egyik leszármazottja, és Twitterén azt írta, jelenleg is a törzs kaszinójában dolgozik. Mindezt a törzs szóvivője - a férfi letartóztatása után - cáfolta. Úgy tűnik, az őslakos témát gazdaságilag hasznosnak vélte, erre utal legalábbis, hogy három vállalkozása (két tisztító és egy vendéglátós cég) nevében is benne van, hogy Proud Native American, azaz hogy büszke amerikai őslakos. A törzs közleményt adott ki, melyben igyekeznek tisztázni, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a férfi közéjük tartozna.

“Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy Cesar Altieri, Caesar Altieri, Caesar Altieri Sayoc, Ceasar Altieri Randazzo (Facebook) vagy Julus Cesar Milan (Twitter) a floridai szeminol indián törzs vagy a Seminole Gaming vagy a Hard Rock International alkalmazottja lenne vagy lett volna valaha” - olvasható a közleményben. Ennek fényében szinte mulatságos, hogy Sayoc Twitterén folyamatosan kritizálta Elizabeth Warren demokrata szenátort, aki a szintén kételkedő Donald Trump kedvéért (aki rendszeresen csak Pocahontasként hivatkozik a politikusra) DNS-teszttel bizonyította indián gyökereit.

César Sayoc rajongott Trumpért Fotó: Facebook

Most a nyomozók Sayoc DNS-ét is megvizsgálják, de nem azért, hogy megtudják, valóban vannak-e indián felmenői, hanem hogy további bizonyítékokat szerezzenek a férfi ellen. Egyelőre úgy tudni, Sayoc elég amatőr bűnöző, legalábbis a legfrissebb hírek szerint az ujjlenyomatát is megtalálták az egyik általa készített, bombának szánt szerkezeten. Mivel korábban már többször is letartóztatták, innen már nem volt nehéz beazonosítani.

Sayocot persze nemcsak az éjszakai bárok, az őslakosok és a testépítés érdekelte: a közösségi médiában hagyott nyomai alapján Trump megszállottja volt. Rendszeresen részt vett az elnök kampányeseményein, több fotón is a klasszikus, piros, Kanye West által is kedvelt Make America Great Again feliratú sapkában látható. Mindenesetre Trump nagyon gyorsan megpróbált megszabadulni a sötét árnytól, melyet a merénylő személye és iránta táplált rajongása vet rá, eddig kevés sikerrel.

Minél több idő telik el letartóztatása óta, annál többen állnak elő a férfit illető saját sztorijukkal. Debra Gurghian, aki korábban Sayoc főnöke volt, azt mondta, a férfi azt mondta neki, hogy a hozzá hasonló leszbikusokat és minden más kisebbséget deportálni kéne egy szigetre. Hozzátette, bár őt kedveli, mégis ő lenne a legelső, akit elégetne. A nő egyébként pizzafutárként alkalmazta. Korábbi ügyvédje, Ronald S. Lowy úgy nyilatkozott, már évekkel korábban is látni lehetett Sayocon, hogy hadilábon áll a valósággal.

A bombák egyetlen esetben sem robbantak fel, és a férfi tevékenységének köszönhetően nem sérült meg senki. Sayoc meg nem erősített források szerint azzal védekezik, hogy nem is állt szándékában bárkinek sebesülést okozni, nemhogy bárki életét kioltani. Tettét csak figyelmeztetésnek szánta.