Merkel bejelentette, hogy ez az utolsó kormányzati ciklusa

A német kancellár a hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, csalódott a hesseni eredmények miatt. Elismerte, hogy a rossz eredményhez a nagykoalíción belüli viták is hozzájárultak. Elfogadhatatlannak nevezte az a képet, amit a szövetségi kormány az utóbbi időben magáról mutatott. Szerinte a szakmai munka észrevehetetlen volt. És kijelentette azt is, hogy nem a kommunikációval, hanem a munkakultúrával voltak bajok.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Egyben megerősítette, hogy nem indul újra a CDU elnökségéért a párt decemberi tisztújító kongresszusán. Egy újságírói kérdésre elmondta, hogy már a nyári szünet előtt eldöntötte, hogy elengedi a pártelnökséget. A döntés már korábban megvolt, csak most egy héttel előbbre hozta a bejelentést.

Egyben bejelentette azt is, hogy a mostani az utolsó kormányzati ciklusa, vagyis 2021 ősze után már biztosan nem ő fogja vezetni Németországot. Utána már nem akar további politikai tisztséget vállalni, még parlamenti képviselőként sem indul újra. Azt mondta, hogy a hivatalát mindig méltósággal akarta viselni, és elhagyni is méltósággal akarja. Merkel elismerte az is, hogy kockázatos szétválasztani a kancellári és a pártelnöki pozíciót, ez eltér a személyes meggyőződésétől. Ugyanakkor most megpróbálja ezzel segíteni a szövetségi kormányt.

Merkel a lehetséges utódjáról nem akart beszélni. A sajtótájékoztatón annyit mondott, hogy elő akarja készíteni az utána következő időszakot. Hozzátette, hogy ez szokatlan lehet, de szerinte ebben sok lehetőség rejlik. Hozzá akar járulni, hogy a CDU megújuljon, és a jövőben ismét jól működjön.