Palkovics: Nem is költözik a CEU, nincs is CEU-ügy, álságos a CEU

A 168 órának adott interjút Palkovics László felsőoktatásért felelős innovációs és technológiai miniszter, azok után, hogy a magyar kormány arról tájékoztatta az amerikai nagykövetet, nem írják alá a CEU helyi működéséhez elengedhetetlen államközi egyezményt New Yorkkal.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a bál fővédnöke a 193. Anna-bál megnyitóján a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában 2018. július 21-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A CEU vezetése a kormány döntésére azzal reagált, hogy megkezdte azoknak az Amerikában is akkreditált képzéseknek a Bécsbe költöztetését, amelyek miatt a magyar kormány támadást indított ellenük 2017 tavaszán. A magyar diplomácia elmatekozta magát, az egyetem képzései veszélybe kerültek volna, ha másfél év csuklóztatás után tovább várnak ezzel a döntéssel.

Palkovics miniszter szerint szerencsére nincs semmi gond. A hetilapnak adott interjújában minden félreértést szertefoszlatott:

„Nem költözik a CEU”

- jelentette ki, ugyanis a CEU-nyilatkozat „csak” arról szól, hogy „bizonyos amerikai tevékenységeiket elviszik Bécsbe”, és nem bontják le egyből a Nádor utcai épületet. A miniszter szerint csak annyi történik, hogy lesz Bécsben is egy CEU-kampusz, meg Budapesten is, azaz gyakorlatilag még nyer is az egyetem az egész történeten:

„Nem nagyon változik semmi. Nincs CEU-ügy”.

Érdemes lesz a teljes, nyomtatott lapban megjelenő interjút elolvasni, mert a miniszter beszámolt New York-i oknyomozásáról is, ugyanis a CEU-val megállapodó amerikai Bard College-nál láttak egy nyolcvan négyzetméteres épületet, „amelynek környékén valószínűleg aznap reggel vetették el a fűmagot, meg láttunk rajta egy CEU táblát is”.

Palkovics azzal zárja rövidre a nem létező CEU-ügyet, hogy „álságos” az egész, mert amit a CEU most Bécsben csinál, azt megtehette volna Magyarországon is (bár ez ellent mond annak amit két mondattal korábban említett, miszerint „csak” az Amerikában akkreditál képzéseket mozgatja az egyetem, hiszen azokhoz szükséges az államközi egyezség megkötése).

Palkovics szerint azért sem létezhet a CEU-ügy, mert nemrég járt nála Cornstein, és nem is tett róla említést - bár elképzelhető az is, hogy a nagykövet már sejti, hogy nem a miniszter dönt az ügyben. (168 óra)