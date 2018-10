Tarlós István arra kéri Orbán Viktort, hogy ne nyírják ki teljesen a kulturális TAO-támogatásokat

A Népszavának mondta el Tarlós István főpolgármester, hogy nem ért egyet a kormány szándékával, hogy teljesen megszüntessék a kulturális TAO-támogatásokat. Kérését előbb levélben is megírja, de majd szóban is elfogja mondani a miniszterelnöknek. Mint most mondta:

„Azt fogom kérni miniszterelnök úrtól, amikor találkozunk, hogy ne a kormány generálisan szankcionáljon, ha valamilyen rendellenességet észlel a kulturális TAO-támogatások esetében, hanem ha konkrét esetek jutnak a tudomására, akkor ezekben járjon el. És azt is kérem majd, hogy a budapesti színházak esetében a kulturális TAO-támogatások értékét továbbra is deklaráltan garantálja”.

Idén januárban vált bizonyossá, amiről már régóta szóltak színházi híresztelések, hogy csaló társulatok kamu külföldi előadások révén több száz millió forintot tettek zsebre a TAO-rendszer kijátszásával. A kormány a valós visszaélésekre hivatkozva most az egész rendszer megszüntetését tervezi, de a kulturális intézetekben dolgozók szerint ez a rendesen működő színházakat is nehéz helyzetbe hozná.

Tarlós is ezekhez a hangokhoz csatlakozott, amikor most elmondta, kérése „annál is inkább indokolt, mert a pályázati rendszer kiszámíthatatlan követelményei miatt pénzügyileg tervezhetetlenné válnának a színházi évadok, ez pedig nem engedhető meg”.

A főpolgármester emellett meg akarja menteni a Madách- és a Centrál Színház költségvetését is: „Azt szeretném elérni, hogy a Madách-, és a Centrál Színház tervezett állami támogatás csökkentését ne hajtsák végre, mert ismereteim szerint ennek szakmai okai nincsenek, csak más intézmények vezetői féltékenysége az oka. Ez a határozott álláspontom”.

Tarlós várhatóan november elején találkozik Orbán Viktorral, addig küldi el levelét is.