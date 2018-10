Palkovics miniszter szerint a lopás elleni garancia a népakarat

Jómagam már 2015-ben végső búcsút vettem a valóságtól, de néha még így is meg tud lepni az, amit különös, tényeken túli világunkban talán logikának nevezhetnénk. Vegyük például Palkovics László innovációs minisztert. Ő most a 168 órában arról beszélt, hogy

az Oktatási Hivatal fogja eldönteni, hogy a CEU megfelel-e a feltételeknek, így folytathatja-e működését Magyarországon, de ezt nem vizsgálja, mert a CEU nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, mármint azt az államközi szerződést, amit a magyar kormány nem hajlandó aláírni New York állammal, így a CEU nem működhet Magyarországon, de a miniszter szerint ez sem igaz, mert igenis működik, és nincs is CEU-ügy.

Sajnálom, ezt mindenkinek magának kell értelmeznie, tőlem ne várjanak megfejtést.

Ha ezzel megvannak, következik Palkovics innovációs miniszter következő logikai feladványa. A 168 óra a Budapesti Corvinus Egyetem alapítványi kézbe adásának apropóján arról kérdezte a minisztert, hogy mégis mi a garancia arra, hogy ne vándoroljon minden szándék ellenére magánkézbe állami vagyon, ha már nincs lecsavarozva. A miniszter szerint erre garancia, hogy "a magyar közösség jó egyetemeket akar működtetni". A minisztertől azt is megtudtuk, hogy a jövőben az egyetem feladata lesz, hogy kigazdálkodja a hallgatók ösztöndíját, amit eddig ugye nem igazán tudott kigazdálkodni, de majd most biztos menni fog.

A miniszter végül egy megkérdőjelezhetetlen logikájú kijelentést is tett arról, hogy elég volt-e a Magyar Tudományos Akadémiának 54 perc arra, hogy a költségvetési forrásait elvonó törvénymódosítást véleményezze. A miniszter szerint ugyanis "ha 54 perc áll erre rendelkezésre, akkor ennyi idő alatt" kell véleményezniük a döntést. (168 óra via Index)