A tégla maffiózónak, Whitey Bulgernak még a nyelvét is ki akarták vágni a gyilkosai

Egyre több részlet kerül a botsoni gengszternek James "Whitey" Bulgernek a meggyilkolásáról. A 89 éves bostoni gengsztert nem sokkal azután találták holtan a cellájában, hogy Floridából Nyugat-Virginiába szállították. Bulgert a 60-as években beszervezte az FBI, védett informátorként lett a bostoni maffia feje.



Bulgert agyonverték, a nyomozók szerint többen is lehettek a támadók. Az egyik gyanúsított Freddy Geas, akiről tudni, hogy gyűlölte a téglákat. A nyomozók most azt mondják, hogy a támadók megpróbálták kivágni az idős maffiózó nyelvét is.

A szervezett bűnözés világában ez gyakori abban az esetben, ha olyasvalakit akarnak megbüntetni, aki együttműködik a hatóságokkal. (CNN)