Erdogan a Washington Postban közölt véleménycikket a lap szerzőjének meggyilkolásáról

Amikor Orbán és Erdogan közös sajtótájékoztatóján ültem, nem sokkal azután, hogy kirobbant a szaúdi újságíró eltűnésének botránya, megütötte a fülemet egy mondat. Emlékeim - és a tolmács - szerint Erdogan valami olyasmit mondott, hogy Hasogdzsi meggyilkolása az isztambuli szaúdi konzulátuson azért is óriási botrány, mert elismert újságíró volt, aki nem akárhova, hanem a Washington Postba írt. Persze, Erdogan még magyar kollégájánál is sokkal durvábban zúzta össze a török sajtószabadságot és tette rutinszerűvé a médiamunkások bebörtönzését, de annál inkább meglepett, hogy a tragédia után volt egy jó szava egy olyan lapról, amely nyilvánvalóan sokat kritizálta őt. Ezt Orbánról nem tudom már elképzelni.

Fotó: Halász Júlia

Ennél is látványosabb kiállás, hogy a török elnök most cikket is küldött a Washington Postba. Az persze borítékolható, hogy a lap sok kritikát fog kapni, amiért szabad kezet ad egy zsarnoknak, aki így az igazság bajnokaként tetszeleghet.

Magában a cikkben Erdogan elsősorban azt követeli, hogy a szaúdiak folytassák a vizsgálatot, vegyék végre komolyan a nyomozást, ne húzzák tovább az időt, és adjanak választ a fennmaradó kérdésekre: Ki rendelte meg a gyilkosságot? És hol van most Hasogdzsi holtteste?

A török elnök felháborítónak tartja, hogy egy ilyen gyilkosság megtörténhetett egy NATO-tagállam területén. Érdekes módon

egyszerre jelenti ki, hogy a gyilkosságot egyértelműen a szaúdi kormány legfelsőbb köreiből rendelték meg, és állítja, hogy arról Szalman király nem tudhatott,

vagyis ez nem tekinthető hivatalos „álláspontnak”. Erdogan ebből azt a következtetést vonja le, hogy a két ország között nincs konfliktus, sőt továbbra is fenntartható a gyümölcsöző jó viszony. Azt viszont továbbra is fontosnak tartja, hogy a szálakat mozgató „bábmesterek” kilétére fény derüljön. Merthogy

„Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásában sokkal több van, mint a szaúdi biztonsági erők, ahogy a Watergate-botrány is több volt, mint egy betörés és a 9/11-es terrortámadások szálai is messzebbre vezetnek a gépeltérítőknél.”

Jó kis célzások ezek a cikk végén: a Watergate-botrányt a Washington Post robbantotta, de akkor vajon mire utalhat a szeptember 11-ei terrortámadásokkal?