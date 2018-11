Orbán Viktor: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására érkezett a magyar miniszterelnök a sanghaji expóra, ahol kijelentette: felmerül a kérdés, Magyarország hogyan került fel a sanghaji expóra meghívott „óriások” listájára - írja az MTI.

Szerinte a válasz Közép-Európa. Orbán Viktor úgy véli,

„amikor Magyarország hangját hallják, a régiónk hangját hallják”.

Orbán Viktor beszédet mond Sanghajban, az elsőõ Kínai Nemzetközi Import Expón Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Orbán Viktor beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy szerinte a közép-európai országok egybehangzó gazdaság- és társadalompolitikája biztosította, hogy ezek az államok képesek voltak saját nemzeti, politikai, kulturális identitásukat megőrizni még „a jelentős illegális migrációs nyomás alatt” is.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország mindig is támogatta a lehető legszabadabb és legegyenlőbb világkereskedelmi hálózatot, és mindig támogatója volt az eurázsiai együttműködésnek. Ezért is érdekelt a kínai Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezés sikerében - hangsúlyozta. A kormányfő elmondta, nagyra értékeli a kínai vállalatok magyarországi jelenlétét. Többet is megemlített közülük, például a Bank of Chinát - amely Budapesten hozta létre regionális központját -, továbbá a Huaweit és a Wanhuát. Az expót több mint 130 ország és térség, köztük Magyarország részvételével rendezik meg, a november 10-éig tartó eseményen mintegy 2800 cég állít ki. A külföldi díszvendégek Magyarország mellett: Brazília, Kanada, Egyiptom, Németország, Indonézia, Mexikó, Pakisztán, Oroszország, Dél-Afrika, Vietnam és Nagy-Britannia.