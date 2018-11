Macron szerint Európának meg kell védenie magát, legyen szó Kínáról, Oroszországról vagy az Egyesült Államokról

A francia elnök szerint valódi európai hadsereg nélkül nem lehet megvédeni az európaiakat, akik szerinte nem hagyatkozhatnak kizárólag az Egyesült Államok haderejére. Emmanuel Macron a keddi rádióinterjújában arról beszélt, hogy azért van szükség a közös hadseregre, mert Európa határán tekintélyelvű hatalmak emelkednek és fegyverkeznek. Európának pedig képesnek kell lennie megvédenie magát, „legyen szó Kínáról, Oroszországról vagy akár az Egyesült Államokról”.

Fotó: ARNOLD JEROCKI/AFP

Macron úgy látja, Európa és biztonsága sínyli meg a legjobban azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést Oroszország és az Egyesült Államok között.



Macron korábban is szorgalmazta, hogy 2020-ig hozzanak létre egy közös európai katonai egységet, amelyet válsághelyzetekben vetnének be. A francia elnök emellett közös védelmi költségvetésre és egy közös katonai doktrína megfogalmazására is javaslatot tett.



A közös európai hadsereg tervét általában Orbán Viktor is támogatni szokta. (via MTI)