A Bajnokok Ligája idei legnagyobb bírói hibáját mutatta be Kassai Viktor

Volt már hatalmas botrányt okozó játékvezetése Kassai Viktornak, amikor 2017 tavaszán két irtózatos hibájának köszönhetően verte ki a Real Madrid a Bayern Münchent, most megint röhöghet a világ a magyar bírón.

Kassai a Manchester City-Sahtar Donyeck BL-csoportmeccsen bizonyította be ismét, hogy óriási szükség lenne a videóbíróra a Bajnokok Ligájában is, bár az videóbíró nélkül is teljesen érhetetlen, hogy miért adott 11-est a meccs 24. percében.

Raheem Sterling mellett védő sem volt, a földbe rúgott, azért esett el, de Kassai befújta a büntetőt.

Gabriel Jesus berúgta, ezzel 2-0-ra vezetett a City.

(24.hu)