Borat szalonnát szórt egy zsidó elé, hogy ne tudjon elmenni szavazni

Sacha Baron Cohen hosszú idő után újra beöltözött a kamukazah Borat Sagdiyevnek (aki valójában inkább valami balkáni figurának tűnhet).



Jimmy Kimmel műsorába vágták be a jelenetet, amiben Borat amerikai családokhoz állít be, hogy beszélgessen velük arról:

hogyhogy szavazhatnak a nők,



miért probléma, ha ketrecben tartják a bevándorlók gyerekeit,



és a fake news-média miért állítja Trumpról, hogy nem rasszista.



Az egyik választókörzetben pedig úgy próbált megakadályozni egy zsidó – vagyis 72 százalékig valószínűsíthetően demokrata – szavazót, hogy szalonnát szórt elé a járdára.

A színész nemrég tért vissza az új sorozatával, a Who is America?-val, ami néha annyira sikeresen provokatív lett, hogy egy képviselőt meg is buktatott.