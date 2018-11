Habony szlovén lapjából indult az összeesküvés-elmélet, amit ma már tényként mondott vissza Kósa Lajos

Szerda reggeli vezető anyagban számolt be arról a Magyar Idők, hogy Kósa Lajos szerint a napokban kiderült: az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között. A kiosztott bankkártyák száma 25 ezer és 83 ezer között lehet. Ezekre – mindegyik forrás szerint – havi több ezer eurós apanázs érkezik. A hírek szerint ennek finanszírozásába Soros György is beszállt.

Kósa szerint az unió bizottsága és az ENSZ főbiztossága több mint 130 millió eurót osztott ki összesen a migránsok között, és ezen felül Soros György mintegy 500 millió dollárt költött erre. Ezzel pedig a terrorizmust és a szervezett embercsempészetet finanszírozzák.

Apróbb szépséghiba a Kósa Lajos által előadott történettel, hogy a jelek szerint ebben a formában nem igaz: a neten terjedő összeesküvés-elméletek ellenőrzésére szakosodott Snopes ugyanis utánament a híresztelésnek, és arra jutottak, hogy az alapállítások nem stimmelnek.

A migránsoknak adott ingyen hitelkártyák sztorija már keringett egy ideje a neten, és a Snopes szerint eredetileg a szlovén Nova24-től indult világhódító útjára. A honlaptól, amit pár éve Habony Árpád és üzlettársa, Schatz Péter vásárolt fel.

A Nova24 beszámolója úgy szólt, hogy migránsokat láttak Boszniában, akik MasterCard-kártyát használtak, egy 'névtelen' rendőrségi forrás pedig elmondta nekik, hogy a határnál több olyan migránst is elfogtak, akik ránézésre nagyon szegények voltak, ugyanakkor értékes holmik, drága cipők, okostelefonok voltak náluk, valamint név nélküli bankkártyák, amivel tudtak felvenni pénzt az automatákból.

A bejegyzés hamar hódítóútjára indult, sorra kezdték átvenni hasonló álhírekben utazó honlapok, általában azzal a felütéssel, hogy végre látni, honnan van pénze a migránsoknak az illegális európai utazásaikra. Ezekben a beszámolókban már visszatérő információ volt, hogy az ENSZ, az EU, Soros a MasterCarddal összefogva több százmillió dollárt ad a migránsoknak, és hogy az európai adófizetők pénzét a tudtuk nélkül költik erre az EU vezetői. Szinte szó szerint ugyanezt ismételte el Kósa Lajos is.

Ezek mögött a posztok mögött viszont komoly csúsztatás állt: összemosták ugyanis az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) egy programját egy olyan humanitárius projekttel, melyben valóban részt vett Soros, illetve a MasterCard is.

Az UNHCR programja 2011-ben indult el Moldovában, 2016-ban pedig kibővítették, és sosem volt titok, hogy az ENSZ alá tartozó programban menekült embereket támogatnak bankkártyákkal, melyekre az UNHCR által nyújtott támogatás érkezik. A megoldástól azt várták, hogy könnyebb lesz a rászorulók segélyezése, hiszen a menekülteknek nem kell utazniuk a támogatásért, hanem kézhez kapják a kártyájukra.

A moldovai támogatás összegét nem lehetett túl bőkezűnek nevezni, sajtóhírek szerint 30-36 eurónyi valuta ütötte a markukat havonta, és a jogosultságról az ENSZ emberei döntöttek. A menedékkérőknek maximum hat hónapig járt a támogatás, de a betegséggel vagy fogyatékkal élő menekültek igényelhettek hosszabb távra is.

Ez a 2011-ben (!) indult program viszont teljesen független két másik kezdeményezéstől, mely mögött a MasterCard áll. Az egyik 2016-ban indult, és a szerb munkaügyi minisztériummal, illetve a Mercy Corps nevű humanitárius csoporttal együttműködve biztosítottak feltöltött kártyákat, hogy a menekültek alapvető javakhoz hozzájuthassanak.

Családoknak 210 euró, míg személyeknek mintegy 78 euró támogatás járt így, melyből azonnali szükségleteiket fedezhették. Ez volt az első hasonló program a régióban, mely megpróbált kezdeni valamit a több tízezer országba érkező emberrel 2016 nyarán.

A MasterCard ezen kívül részt vett egy másik programban is, melyben Soros György is megjelent: a Humanity Ventures nevű kezdeményezés 2017 elején indult, és a cél az volt, hogy a magánszektor eszközeivel segítsenek a menekültek, illetve az őket befogadó társadalom problémáin, úgymint a munkanélküliségen, a nem megfelelő egészségügyi szolgáltatásokon és oktatáson, illetve a pénzügyi kirekesztettségen.

A cél elsősorban az volt, hogy a helyi gazdaságokat élénkítve segítsék a migránsok integrációját. Ebbe a programba csatlakozott be a MasterCard Aid nevű kezdeményezése. A beszámolók szerint a Humanity Ventures programjaira Soros 50 millió dollárt adott, és a projektre amolyan inkubátorként tekintettek, melyben meg lehet majd figyelni a migránsválság kezelésére felmerülő ötletek hatékonyságát.

Azaz a Snopes értékelése szerint az UNHCR valóban visz egy programot, ami bankkártyákon keresztül pénzt ad a menekülteknek, és Soros György valóban részt vett a MasterCarddal egy menekülteknek segíteni akaró programban, de az az állítás nem állja meg a helyét, hogy Soros pénzeli a MasterCard kártyák szétosztását az ENSZ segítségével.

Bár a Snopes cikke nem tér ki rá, de hasonló rendszer működik Görögországban is az UNHCR irányítása alatt. Név valóban nem szerepe rajta, de a kártyáknak egyedi száma van, és csak regisztrált menekültek kaphatják meg, akiknek havonta személyesen is jelentkezniük kell a hatóságoknál, hogy ezzel igazolják, nem mentek tovább az országból. Ha pedig az országon kívül próbálják meg használni a kártyát, az azonnal letiltódna. A kártya előnyeiről a készpénzes segéllyel szemben itt lehet bővebben is olvasni.