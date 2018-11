Rossz patkányba kötött bele ez a macska

Saját bőrén tapasztalhatta meg egy luxemburgi skodri, hogy a patkány nem játék. Hűséges olvasóink nyilván tudják már, hogy a macskák, bár kifinomult gyilkológépek, pont a patkányok ellen nem olyan hatékonyak. Egy New York-i kutató például öt hónapon át figyelt meg patkányokra vadászó macskákat, ez alatt csak két sikeres patkányölést rögzítettek a kamerái.

A luxemburgi Esch-sur-Alzette utcáin patkányba kötő macska kudarca ezekre tekintettel már nem is annyira meglepő, még ha ő maga szemmel láthatóan meg is lepődött. (Via TO)