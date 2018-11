Morricone: Tarantino egy kretén

Már a megjelenése előtt legendás lett az az interjú, amit a 90 éves olasz filmzenemester, Ennio Morricone adott a német Playboynak, és amiben sokat beszél arról a Quentin Tarantinóról, akinek az Aljas nyolcas című filmjéhez olyan sikerrel írt zenét, hogy Oscar-díjat kapott érte.

De ez sem tudta meglágyítani a maestrót, aki, mint kiderült, szó szerint

KRETÉNNEK

tartja a kultrendezőt. Hogy miért?

Egyrészt azért, ahogyan filmet rendez:



“Tarantino abszolúte kaotikus. Nem gondolkozik, csak beszél és mindent az utolsó pillanatra hagy. Fogalma sincsen.”

- fogalmazott a sokat látott zeneszerző.

“Felhív a semmiből, hogy tegyek le neki egy komplett filmzenét pár nap alatt. Ez nem lehetséges. Annyira feldühít”

- avatott be Morricone egy Tarantino-féle forgatás kulisszatitkaiba.

De a mesternek a napi gyakorlaton túl úgy általában is erős fenntartásai vannak Tarantino művészetével kapcsolatban:



“Ez a fickó egy kretén. Csak másoktól lopkod, aztán újra összerakja a cuccot. Ebben nincsen semmi eredeti. Ettől még nem lesz rendező az ember. Az olyan hollywoodi nagyokhoz képest, mint John Huston, Alfred Hitchcock vagy Billy Wilder, ő egy nulla. Nekik volt stílusuk. Tarantino csak újrafőzi a régi recepteket.”



(via Index via Variety via Playboy)