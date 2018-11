A Ripost a Gruevszki-ügy hátterében is megtalálta a Gyurcsány-szálat

Bérgyilkosok, fedőcégek, alvilági seftelés

Mit tudhat Gyurcsányról a volt macedón miniszterelnök?

- teszi fel a minden magyart érdeklő kérdést címlapján Habony Árpád lapja, a Ripost.

Fotó: RMi7WS07

A lap a hét legnagyobb politikai botrányáról ír így, azaz arról, hogy a Macedóniában korrupció és hivatali visszaélés miatt két év börtönre ítélt Nikola Gruevszki, a sorosozás balkáni pátriárkája, a Stop Soros kampányok szülőatyja és Orbán Viktor nagyon közeli politikai szövetségese elmenekült a macedóniai börtönbüntetés elől és Magyarországon adott be menedékkérelmet. Az ügyben rengeteg pont zavaros, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter nem árulta el, hogy a magyar állam asszisztált-e ahhoz, hogy a körözés alatt álló, érvényes útlevéllel sem rendelkező volt macedón miniszterelnök eljusson Budapestig, csütörtökön viszont egy albán lap a helyi rendőrségre hivatkozva megírta, hogy Gruevszki a tiranai magyar nagykövetség egyik autójával szökött Budapest felé.

A botrány miatt a magyar ellenzéki pártok támadták a kormányt, Hadházy Ákos feljelentést is tett. A Ripost pedig levezeti, hogy ennek oka az lehet, hogy Gruevszki sokat tud Gyurcsány Ferencről.

„Nem véletlenül törleszkedett Gyurcsány Ferenc annyira a korábbi macedón miniszterelnökhöz, aki több mint 10 éven át állt az ország élén. Ha találkoztak, valósággal körbeudvarolta, mondhatni lógó nyelvvel. Volt rá sok-sok oka.”



- indít a Ripost írása, ami képeket is közöl Gyurcsány és Gruevszki korábbi miniszterelnöki találkozóiról.

Orbán a Parlamentben fogadja Gruevszkit 2015. november 20-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Anadolu Agency

Arról ugyan nem tesznek említést, hogy Orbán nyilvánosan is többször kampányolt Gruevszki és pártja mellett, akár az EU hivatalos diplomáciai irányvonala ellenében is, de ez mindegy is, a Ripost Gyurcsány egyik korábbi üzleti partnerét, a bolgár oligarchát, Cvetan Vaszilevet emlegeti fel, na meg a szintén bolgár felmenőkkel rendelkező feleségét, Dobrev Klárát.

Hogy Gyurcsánynak vannak bolgár kapcsolatai, sőt még nagyon kétes bolgár kapcsolatai is, az persze eddig sem volt kérdés, ahogy az sem, hogy Macedónia és Bulgária két külön ország. Az viszont kérdés, hogy mi az isten köze lehet Gruevszkinek ehhez az egészhez. A Ripost erre névtelen „Balkán-szakértőket” szólaltat meg, akik szerint Gruevszki igenis „sokat tudhat” Gyurcsány és Cvetan Vaszilev kapcsolatáról.