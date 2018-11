Megegyeztek a németek és a franciák az eurózóna költségvetéséről

Franciaország és Németország hétfőn bemutatja az eurózóna költségvetésének tervezetéről készült közös javaslatát az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek (Eurogroup) brüsszeli találkozóján. Emmanuel Macron francia elnök már egy ideje követelte a közös költségvetést, végül Bruno Le Maire francia és Olaf Scholz német pénzügyminisztereknek sikerült megegyezniük egy közös javaslatról. Az eurózóna reformjáról decemberben döntenek majd. A javaslat szövege szerint nagyobb fokú összetartásra és versenyképességre van szükség, hogy biztosítani lehessen az eurózóna egészének stabilitását.

A hétfői találkozó előtt Emmanuel Macron vasárnap Berlinbe látogat, ahol beszédet mond a német szövetségi parlamentben „a francia-német együttműködés felelősségéről az európai projekt megőrzésében és újraindításában a jelenlegi Európában”.

Macron találkozik Angela Merkel német kancellárral is. A megbeszélés egyik fő témája a francia elnöki hivatal szerint a közös európai hadseregre tett francia javaslat lesz, amelyet a német kancellár is támogat, valamint az eurózóna költségvetésének és az adóharmonizáció kérdését is megvitatja a két ország vezetője. (Spiegel/MTI)