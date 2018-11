Zuckerberg azt állítja, ő is csak a New York Times cikkéből tudta meg, hogy egy sorosozással lejárató PR-céget alkalmaznak a kritikusaik ellen

Konferenciahíváson fogadta újságírók kérdéseit Mark Zuckerberg, miután a New York Times csütörtökön megírta, hogy a Facebook felbérelt egy republikánus kötődésű PR-céget, amely azzal próbálta lejáratni a kritikusait, hogy azok antiszemiták, illetve Soros György emberei.

Zuckerberg a beszélgetés során azt állította, hogy ő is csak a New York Times cikkéből értesült az egészről, és utána azonnal meg is szakították a kapcsolatot a céggel.

Ugyanakkor a Facebook vezérigazgatója egyes állításokat megismételt a lejáratókampányból: szerinte ugyanis valóban nem alulról szerveződő támadás zajlott a Facebook ellen. És a cél nem az volt, hogy egyes konkrét személyeket megtámadjanak, csak hogy erre rámutassanak. Majd Zuckerberg hozzátette, hogy rettentően tiszteli Soros Györgyöt.

A NY Times cikkére reagált Soros alapítványának, az Open Society Foundationak az elnöke, Patrick Gaspard is, aki szerint az, ahogy a Facebook beleállt a világszerte terjedő jobboldali törekvésbe, hogy démonizálják Sorost és az alapítványait, elítélendő és őszintén megdöbbentő.

A Facebook köz- és politikai ügyekért felelős igazgatójának, Sheryl Sandbergnek címzett levelében Gaspard utalt arra is, hogy pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy mennyire sok gyűlölködő és nyilvánvalóan hamis antiszemita információ terjed a felületükön.

Zuckerberg a konferenciahívás során megvédte Sandberget, és közölte, hogy ő is csak akkor hallott az egészről, amikor megírta a Times.

A NY Times cikke a lejárató kampány mellett további zűrös ügyeket is felfedett a Facebook működéséről, többek között a cikk felvetette a gyanúját, hogy a vállalatnál már előbb tudtak az orosz beavatkozási kísérletekről az amerikai választásokba, minthogy ez nyilvánosságra került volna. A cikkben megszólalók szerint Zuckerberg és Sandberg egyszerűen nem mérte fel helyesen ennek a sztorinak a jelentőségét, mivel mindketten más projektekkel voltak elfoglalva, és nem vették észre, hogy közben mennyire komoly viharfelhők gyülekeznek a Facebook fölött.

A Facebook igazgatótanácsa Zuckerbergék kongresszusi meghallgatásán elhangzottakat megismételve írta meg csütörtökön, hogy a vállalat túl lassan ismerte fel az orosz beavatkozást és túl lassan reagáltak, és az igazgatótanács valóban gyorsabb lépéseket akart elérni. De az nem igaz, hogy tudtak volna a beavatkozásokról már korábban is, és megpróbálták volna elfedni ezt.

A csütörtöki beszélgetés eredetileg a Facebook moderálási szabályairól szólt volna, így a beszélgetés végén erre is szó került: Zuckerberg elmondta, hogy szeretné, ha egy független testület jönne létre, amely dönt majd olyankor, ha fellebbez valaki a tartalma eltávolítása miatt. (Guardian)