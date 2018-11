A Népszava szerint betilthatják az állami kukaholdingot

A Népszava úgy tudja, hogy még mindig zajlik a vita a szamétszállítási pénzek visszatartásával vádolt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a könyvvizsgálója, a a Moore Stephens K-E-S Audit Kft. között.

A lap szerint emiatt hamarosan betilthatják a kukaholdingot.

Azt írják, a cég és a könyvvizsgáló az NHKV kb. 40 milliárd forintnyi 2017-es elszámolásán kaphatott össze, ami a holding évi 120 milliárdos becsült bevételének a harmada. A cég még mindig nem adta le a tavalyi mérlegbeszámolóját, pedig május végén kellett volna. Ekkora késedelemnél akár be is vonhatják a cég adószámát, amivel a megszüntetésüket kockáztatják – írja a lap.

A 24.hu közben azt írja, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. szemétdíjbizniszébe nagyon bátran vagy nagyon jó információkkal vágott bele a nyírségi Nagykálló egyik kocsmaépületében székelő Pepp and Cars Kft.

A lap szerint a 4 fős Pepp and Cars, ami 2016-ban még csak 19 millió forintos bevétellel rendelkezett, és a tartozásai miatt 2017 elején a NAV végrehajtást indított ellene, jóval azelőtt, hogy konzorciumban kihirdették a győzelmét a tenderen, elkezdte kiépíteni a díjbeszedők országos alvállalkozói hálózatát.

A lap úgy tudja, a kis cég már 2017 közepén keresni kezdete, majd le is szerződtette azokat, akiket az ország különböző megyéiben koordinátorként alkalmazhatott. Az állami kukaholding tavaly júliusban tette közzé 7,6 milliárd forintos kerettel a közbeszerzési kiírást a be nem fizetett szemétdíjak behajtására és az ügyféllisták pontosítására.