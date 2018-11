Az EU elindíthatja Olaszország ellen a túlzottdeficit-eljárást

"Elemzésünk szerint úgy kell vegyük, hogy az adósságszabályokat nem tartották be" - közölte az Európai Bizottság az olasz költségvetés tervezetéről szóló jelentésében. Az ANSA olasz hírügynökség jelentése szerint a Bizottság ezzel el is utasította a 2019-es olasz költségvetés tervezetét, egyben javaslatot tett a túlzottdeficit-eljárás megindítására.

"Arra jutottunk, hogy a túlzottdeficit-eljárás megindítása jogszerű" - írták.

"Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet. Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek" - emelte ki Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kormánya a jövő évi költségvetésben 2,4 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt. Ez elvileg megfelelne az uniós irányelveknek, a Bizottság szerint viszont a benyújtott tervezet alapján megvalósíthatatlan.

A Bizottság előre jelezte aggályait, de a populista-fasiszta olasz kormánykoalíció nem volt hajlandó érdemben változtatni a terven, mondván a deficitből finanszíroznák választási ígéreteik megvalósítását és indítanák be a gazdasági növekedést.

Az EB döntését még a tagállamok pénzügyminisztereinek is támogatniuk kell. Erre minden esély megvan, így akár már januárban formálisan is megindíthatják a túlzottdeficit-eljárást. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor adott esetben pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak. (Via ANSA, MTI)