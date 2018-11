Hillary Clinton szerint Európának szigorúbban kellene kezelnie a migrációt

A demokrata elnökjelölt, aki kikapott Donald Trumptól, a Guardiannek nyilatkozva azt mondta, az EU-nak össze kell szednie magát, szigorúbban és hatékonyabban kell kezelnie a migrációt. Az amerikai politikus szerint ennek két következménye lenne, az egyik, hogy teret vesztenének a Donald Trumphoz hasonló európai bevándorlásellenes populisták, mint Orbán, akiről Clinton nincs túl jó véleménnyel. A másik haszon pedig az lenne, hogy a határozottabb fellépéssel a már bent lévő menekülteknek azt üzenné az EU, hogy képes lesz megfelelően ellátni őket, nem kell félniük.

Clinton az interjúban Angela Merkel befogadó politikáját is méltatta, de jelezte azt is, hogy szerinte ez is hozzájárult a populista jobboldal megerősödéséhez, sőt, Trump győzelméhez is. Clinton szerint ideje változtatni az európai migrációs politikán, Európa ugyanis egyelőre „eleget vállalt”.