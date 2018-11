A New York Times hosszú cikkben mutatja meg, hogyan foglalták el Orbán emberei az Origót

Terjedelmes cikk jelent meg szombaton a New York Timesban, és az írás szombat délután az újság honlapján is kiemelt helyen szerepel. "Az oldal, ami megmutatja, hogyan halhat meg a szabad sajtó" címmel megjelent cikkében a lap Patrick Kingsley és Benjamin Novak (aki a 444-nek is készít angol nyelvű tartalmat) azt a történetet mondja el, ahogy Magyarország egyik legnagyobb független híroldalát pár év alatt megszállta és propagandafelületté butította le a Fidesz.

Ebben a történetben persze azok számára nem sok újdonság lesz, akik itthon követték az Origo elfoglalását, de most a világ legjelentősebb lapja is részletesen összefoglalta a sztori részleteit, Lázár János titkos külföldi útjainak megírásától kezdve a Telekom vezetőségének asszisztálásán át Várhegyi Attila szerepéig, majd pedig a szerkesztőség lefejezésééig és Matolcsy Ádám érkezésééig.

A témában mi ezeket a korábbi cikkeinket ajánljuk: