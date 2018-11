Megszavazták a hadiállapotot Ukrajnában, így korlátozhatják a tüntetéseket és a médiát is

Megszavazta az ukrán parlament hétfő este a hadiállapot bevezetését azzal a változtatással, hogy nem az egész országban, hanem csak tíz megyében vezetik be. A hadiállapot bevezetését eredetileg Petro Porosenko elnök javasolta, mivel vasárnap az orosz FSZB hajói megtámadtak három ukrán katonai hajót, két tüzérségi páncélost és egy vontatót a Kercsi-szorosnál.

A parlament jóváhagyásával november 28-tól kezdve 30 napon keresztül lesz érvényben, ami alatt a hatóságok korlátozhatják a tömegrendezvényeket és a média működését is. Több képviselő is attól tartott, hogy Porosenko elnök el akarja halasztani a jövő márciusra kitűzött elnökválasztást is.

Ugyanakkor Porosenko azt hangsúlyozta, hogy a hadiállapot - ami az ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot - bevezetésére vonatkozó rendelet nem irányoz elő a polgárok jogaival és szabadságjogaival kapcsolatos semmilyen korlátozást, és a választásokat is megtartják a tervezett időpontban. (BBC/MTI)