Mexikó azonnal deportálja azokat a közép-amerikaiakat, akik megrohamozták az Egyesült Államok déli határát vasárnap

A mexikói belügyminisztérium közleménye szerint azonnali deportálás vár azokra a bevándorlókra, akikről bebizonyosodik, ott voltak abban a nagyjából 500 fős csoportban, amelyik Tijuana város közelében vasárnap „erőszakosan és törvénytelenül” megrohamozta a Mexikó és az Egyesült Államok között húzódó határkerítést. A bevándorlók rohamát végül az amerikai határőrök könnygázzal verték vissza.

A rohamról készült felvételeken látszik, hogy a csoportban nők és gyerekek is voltak.

A mexikói belügy szerint a bevándorlók ilyen magatartással nem segítik a céljuk elérését, hanem megsértik a migrációra vonatkozó belföldi és nemzetközi jogszabályokat, így pedig ezt a magatartást következményeknek kell követniük.

Hondurasi bevándorlók próbálnak az Egyesült Államokba jutni a Tijuana folyó kiszáradt medrén át. Fotó: GUILLERMO ARIAS/AFP

Tijuana környékén jelenleg is több ezer bevándorló várakozik arra, hogy az Egyesült Államok bíróságai elbírálják menedékkérelmüket. A bevándorlók Közép-Amerikából, főleg El Salvadorból, Guatemalából és Hondurasból érkeztek, (néhányuk több mint 4000 kilométert utazott) és állításuk szerint üldöztetés, szegénység és erőszak elől menekülnek. Mivel azonban a menedékkérelmek elbírálása hónapokig is tarthat, az amerikai kormány pedig ragaszkodik ahhoz, hogy csak státusszal rendelkező menekültek léphessék át a határt, a Tijuana környékén várakozók körében egyre rosszabb a hangulat.

Vasárnap a menedékkérők békés demonstrációra gyűltek össze, ahol más szlogenek mellett azt kántálták, hogy ők nem bűnözők, hanem dolgozó emberek. A tüntetés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a jogukra, ami szerint kereshetnek menedéket az Egyesült Államokban. (A Trump-kormány értelmezése szerint ez a jog nem sérül, hiszen adhatnak be menedékkérelmet, és ha megkapják a státuszt, be is léphetnek az Egyesült Államokba, addig azonban nem.) A tömeget azonban a mexikói belügy szerint néhány vezérszónok a határkerítés megrohamozására buzdította, ebből lett a baj. (BBC)