Ausztrália befogadhatja a családja elől menekülő szaúdi kamaszlányt

"Gondosan fogja elbírálni" a családja elől menekülő, Thaiföldön feltartóztatott szaúdi tinédzser, Rahaf Mohammed Alqunun menedékkérelmét, jelentette be az ausztrál kormány kedden. Alqununt Bangkokban, a reptéren vették őrizetbe és ki is akarták toloncolni az országból, de miután a lány ezt élőben közvetítette, emberi jogvédők és az ENSZ közbenjárására szabadon engedték, most egy szállodában várhatja ki sorsa alakulását.

Az ausztrál belügyminisztérium egy nyilatkozatában arra utalt, hogy befogadhatják Alqununt, azt legalábbis "örömmel fogadták", hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) megkezdte kérelme kivizsgálását. "Amint lezárul az UNHCR vizsgálata, gondosan el fogjuk bírálni Alqunun kisasszony bármilyen humanitárius vízum iránti kérelmét" - mondták az AFP francia hírügynökségnek.

A kormány egy másik, a The New Dailynek eljuttatott közleményében pedig azt írta, hogy a thai hatóságokhoz és az UNHCR-hez is követet küldtek, hogy Alqunun kérelmének gyors elbírálását kérjék. Az UNHCR genfi központjában a szervezet szóvivője, Babar Baloch azt mondta, hogy a kérelem elbírálása több napot vehet igénybe. (Via Aljazeera)