Fennakadásokat okoz a havazás a Liszt Ferenc reptéren

A Czech Airlines Prága-Budapest járata, és még négy másik, Budapestre tartó gép Vác térségében várakozik, hogy leszállhasson a Liszt Ferenc reptéren, ahol a havazás miatt egy pályát lezártak, a másikat folyamatosan takarítani kell.

Több járat késéssel érkezett, mások más, környező reptereken landoltak kedden a Liszt Ferenc repteret is sújtó havazás miatt. A Wizz Air Berlin-Budapest és a Ryanair Dublin-Budapest járata Pozsonyban, a Lufthansa Frankfurtból Budapestre tartó járata Bécsben, a Wizz Air Pristina-Budapest járata pedig Debrecenben szállt le.

A reptér két futópályája közül a 2-est lezárták, az 1-est folyamatosan takarítják.

Nemcsak a hó mennyisége a gond, hanem az erős havazásban a látótávolság is erősen korlátozott.

A Flightradar adatai szerint most már folyamatosan indítják és fogadják a gépeket, korábban azonban több gépnek is a légtérben kellett várakoznia. (Via MTI)