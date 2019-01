A bíróság kimondta, hogy nem tilthatta volna meg a rendőrség a Kutya Pártnak, hogy Cegléden tüntetést rendezzen

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt még január 5-én, Cegléden szeretett volna rendezni egy tüntetéssel egybekötött aláírásgyűjtést, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. (Az aláírásgyűjtést Hadházy Ákos független parlamenti képviselő kezdte, karácsony előtt 380 ezer aláírást gyűjtöttek össze.)

De a rendezvényt a rendőrség az aláírásgyűjtésre hivatkozva nem engedélyezte, mondván, az esemény nem felel meg a gyülekezési törvény rendelkezéseinek. A tüntetés elmaradt, a párt pedig bírósághoz fordult. A hvg.hu azt írja, a Fővárosi Törvényszék most jogerősen a pártnak adott igazat. Az ítélet szerint attól, hogy a gyűlésen szórólapozás és aláírásgyűjtés is történik, az még nem változtat a célon, vagyis a közös véleménynyilvánításon.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt tüntetése a szocialista oktatásért 2017. szeptember 1-én. Fotó: Tuba Zoltán/Képszerkesztőség

Novemberben a bíróság elutasította az ajkai rendőrség hasonló érvelését is, amikor a hatóság határozatban nem engedélyezte, hogy Ajka főterén területhasználati díj fizetése nélkül gyűjtsön aláírásokat a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. A rendőrség akkor is arra hivatkozott, hogy a gyűjtés nem a gyülekezési, hanem a közterületi rendtartási törvény hatálya alá esik, amiért akár használati díjat is elkérhetnének. A bíróság figyelmeztette az ajkai rendőrséget, hogy a jövőben ne tájékoztassa félre a bejelentőket, és a Veszprémi Törvényszék helyett a gyülekezési törvényt érintő bírósági ügyekkel foglalkozó Fővárosi Törvényszékhez küldje őket. (hvg.hu)