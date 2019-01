A maszkulin ideológia veszélyeire figyelmeztetett az Amerikai Pszichológiai Társaság

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) 127 éves története során először adott ki olyan irányelveket a tagjaik közé tartozó pszichológusok számára, amely kifejezetten a férfiak és a fiúk problémáira koncentrál.

A 36 oldalas szöveg tartalmaz egy figyelmeztetést is, mely szerint a maszkulinitás hagyományos ideológiája esetében látni, hogy ez korlátot jelenthet a férfiak pszichológiai fejlődésében, korlátozhatja a viselkedésüket, torzíthatja a nemi szerepeket, nemek közötti konfliktusokhoz vezethet, valamint negatívan befolyásolhatja a férfiak mentális és testi egészségét.

Fotó: Thomas Eisenhuth/dpa Picture-Alliance/AFP

Az irányelvekben úgy határozzák meg a maszkulin ideológiát, mint a lakosság nagy részét befolyásoló minták együttállását, melybe többek között a nőies jegyek elvetése, a teljesítményelv, a gyengének látszódás elkerülése, a kockázatvállalás és az erőszak elfogadása tartozik. A jelentés ezt az ideológiát össze is köti a homofóbia, a bullyingolás és a szexuális zaklatás jelenségével.



Az APA statisztikákkal is alátámasztotta a jelentésben foglaltakat, többek között a férfiak követik el az Egyesült Államokban a gyilkosságok 90 százalékát, sokkal valószínűbb, hogy letartóztatják őket, mert bántalmazták partnerüket és világszerte négyszer valószínűbb, hogy öngyilkosságban haljanak meg, mint a nők.

Az APA egyik pszichológusa, Jared Skillings szerint az irányelvekkel az volt a céljuk, hogy a mentális egészséggel foglalkozó szakembereket felvilágosítsák a lakosság egy részét érintő egyedi problémákról. Az Amerikai Pszichológiai Társaság 2007-ben már megjelentetett egy specifikus jelentést, amely a nők és lányok mentális egészségével, és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, és a tervek szerint még idén frissíteni is fogják ezeket az irányelveket.

Skillings szerint azért volt szükség hangsúlyozni a maszkulinitás ideológiájának jellemzőit, mert ebbe olyan tulajdonságjegyek tartoznak bele, melyek egészségtelenek lehetnek a férfiak számára. A jelentés kitér arra is, hogy a férfiak gyakran vannak privilegizált, hatalmi helyzetben a nőkkel szemben a társadalomban, de ez a pozíció kétélű fegyver lehet, a férfiak ugyanis, akik profitálnak a strukturális szinten meglévő hatalmi helyzetekből, egyben korlátozva is vannak e rendszerszintű gyakorlatok által, ahogy egyéni szinten is sok mentális erőforrásra lehet szükségük ahhoz, hogy fenntartsák férfiprivilégiumaikat.

A férfiprivilégiumok pedig gyakran járnak együtt a különféle szexista ideológiákkal, melyek egyrészt a férfiak hatalmi pozíciójának megóvására szolgálnak, másrészt viszont korlátozhatják a férfiak alkalmazkodóképességének működését. (via NBC News)