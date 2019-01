Több profi teniszezőt is fogadási csalásokkal vádolnak Spanyolországban

Több profi játékos is benne lehetett abban a körben, amit a spanyol rendőrség azzal gyanúsít, hogy teniszmeccseket egyeztettek le előre. A Guardia Civil összesen 83 embert gyanúsít bundázással, akik között 28 játékos neve is felmerült. Ráadásul az egyikük tavaly a US Openen is játszott.

A csalással vádolt kör tagjai játékosokat vesztegettek meg, hogy aztán az előre leegyeztetett eredményekkel kaszáljanak a fogadásokon. 15 embert őrizetbe vettek, köztük van a szervezet vezetője is, másik 68 ember ellen pedig nyomoznak. A nyomozók szerint bizonyos örmény személyek összekötőként használták a profi játékosokat a szervezetben.

Miután kifizették a kenőpénzt, az örmények a meccs helyszínén többnyire izomerővel igyekeztek bebiztosítani a játékosoknál, hogy a megfelelő eredmény szülessen. A szervezet a rendőrség szerint 2017 februárja óta működhetett, és több millió eurót kereshetett a fogadási csalásokkal. (Guardian)