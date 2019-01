Trumpék elintézték, hogy Amerika három hétre újra vadnyugattá váljon

Az amerikai kormány jó része lassan három hete nem működik. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne kormány, vagy ne lenne elnök, hiszen Donald Trump és miniszterei is a helyükön vannak, az amerikai végrehajtó hatalom ugyanakkor december 22-én részében működésképtelenné vált.



Ez az Egyesült Államokban nem szokatlan. Elő szokott fordulni, hogy a képviselőház és az elnök között addig mérgesedik egy vita, hogy a képviselők nem hagyják jóvá a tervezett költségvetést, ez pedig azzal jár, hogy az amerikai kormányhivatalok pénz nélkül maradnak, hiszen elfogadott költségvetés hiányában nincs miből finanszírozni ezeket.

Most pont ez történt, Trump és a képviselőház is bekeményített, Trumpék ragaszkodnak hozzá, hogy legyen forrás a mexikói határra tervezett falhoz, a képviselők többsége - elsősorban a demokraták - viszont ehhez nem akarnak hozzájárulni. Megegyezni mindeddig nem sikerült, ez pedig azt jelenti, hogy lassan ez lesz minden idők leghosszabb amerikai kormányzati leállása. A rekordot eddig az 1995-1996-os Bill Clinton kontra republikánus képviselőház-csörte tartja 21 nappal, de ha a hétvégéig ez nem változik, akkor a mostani lesz a leghosszabb leállás az amerikai történelemben.

Fotó: Kevin Dietsch/Picture-Alliance/AFP

Az amerikai kormányzati intézmények közel 25 százaléka maradt pénz nélkül, több mint 800 ezer ember nem kapja meg a fizetését, hivatalok, szolgátatások álltak le. A legtöbb embert simán kényszerszabadságolták, másoknak viszont fizetés nélkül is el kell végezniük a munkájukat, hiszen az nélkülözhetetlen. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? A BBC összeszedte.

A légiközlekedés vegetál

A TSA (Transportation Security Administration) az a hivatal, amely a légiközlekedés biztonságáért felel. Az ő munkatársaik végzik például a biztonsági ellenőrzéseket a repülőtereken. Ők jelenleg nem kapnak fizetést, ezért többen kitalálták, hogy inkább beteget jelentenek, csak ne kelljen így dolgozniuk. A CNN szerint már százak jelentettek beteget.

Sor a JFK repülőtéren New Yorkban Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Ez egy idő után meg fog látszódni a reptéri ellenőrzésekre váró sorokon. A TSA erre azt mondja, hogy “beteget” ugyan többen jelentenek, de ez minimális hatással van a működésükre, és nem lehet hatással a biztonságra.

A légiirányítóknal hasonló a helyzet, csak ők alapból nagyon kevesen vannak, miközben napi 43 ezer járatot kell irányítaniuk. Az Amerikai Légiirányítók Szövetségének vezetője január elején azt írta, hogy az emberhiány “egy alapból bonyolult munkát tesz még nehezebbé”.

Egyesek sosem fogják megkapni az elmaradt bérük

Kilenc minisztérium érintett a leállásban, köztük a nemzetbiztonsági, a belügyi és az igazságügyi minisztérium is. Ezeknél a hivataloknál a legtöbb dolgozót egyszerűen hazaküldték, hiszen nincs mit csinálniuk, miután sem a munkájuk elvégzésére, sem a bérük kifizetésére nincsen forrás.

Egyeseknek azonban mindenképpen maradniuk kell, a munkájuk ugyanis nem pótolható - ilyenek például a légiirányítók -, ők most egyszerűen fizetés nélkül dolgoznak.

Ők meg fogják kapni az elmaradt pénzüket, majd egyszer, ha politikusok végre megegyeznek, és a kongresszus rábólint a költségvetésre. De nem mindegyikük, a szerződéses akalmazottak például nem, és a többiek sem tudják, hogy mikor. Sokan emiatt több mint frusztráltak:

“Az én munkám nélkülözhetetlen. Ki fognak fizetni, de vajon mikor? Fizetésről fizetésre élek. Meg vagyok rémülve, hogy mi van, ha nem tudom kifizetni a hiteltörlesztőmet, a diákhitelemet és a többi számlámat, ha ez a leállás folytatódik. Már rémálmaim vannak” - írta a Twitteren egy hivatalnok.

Tüntetés Philadelphiában Fotó: Bastiaan Slabbers/NurPhoto

A BBC megszólaltatott egy alkalmazottat, aki a szerződéses munkaviszonya miatt nem biztos, hogy valaha meg fogja kapni a most kieső fizetését. Neki egyelőre kétheti pénze bánja.

“Egyedülálló anya vagyok, csak magamra számíthatok. Ha ez folytatódik… fizetés nélkül, akkor nagyon nehéz lesz kifizetnem a februári lakbéremet” - mondta.

Más azt mondta, mivel a munkája nélkülözhetetlen, muszáj bejárnia, pedig fogalma sincs, mikor lesz kifizetve. “A szövetségi kormánynak ennél jobban kellene védenie a dolgozóit” - mondta Brian Bridgeford. Vagy legalább a képviselőket és kormánytagokat sem kellene kifizetni - tette hozzá.

A nemzeti parkok hirtelen veszélyes hellyé váltak

Az Egyesült Államok nemzeti parkjait egy szövetségi hivatal felügyeli, ők már bejelentették, hogy az egyes parkok a tartalékaikhoz nyúlnak, amelyet a belépőjegyek árából szedtek össze az elmúlt években. Ez azért problémás, mert ez a hosszútávú fejlesztésekre félrerakott pénz. Ahol ilyen nincs, ott nem üzemeltetik tovább a WC-ket, nem viszik el a szemetet, és alapból kevesebb parkőr és alkalmazott van jelen.

Ez pedig húzós helyzethez vezet.

Az amerikai nemzeti parkok népszerű célpontok, rengetegen járnak ezekbe, most azonban a fenntartó személyzet csökkentett üzemmódban működik, így kevésbé tudnak segíteni a turistáknak, ha például balesetet szenvednek.

Emiatt a korábbi leállások során ezeket a parkokat egyszerűen bezárták, a Trump-kormány azonban másképp döntött, és nyitva hagyta a parkokat. December 21-e óta legkevesebb hét ember életét is veszítette ezekben a parkokban (közülük hárman balesetben, a többek öngyilkosságot követtek el).

Ahogy a Washington Post fogalmazott, a nemzeti parkok megfelelő felügyelet híján ismét olyanok lettek, mint a vadnyugat.

Amúgy a tájékoztatás is csökkentett üzemmódban történik, a minisztériumok honlapjai ugyanis egyszerűen leálltak és nem frissülnek, hiszen nincs, aki kezelje azokat.

A philadelphia-i Independecne Hall, bezárva Fotó: Mark Makela/AFP

Parkok és tájékoztatás ide vagy oda: a New York-i Szabadság-szobor nem zárt be, miután az állam kormányzója úgy döntött, hogy napi 65 ezer dollárt irányít át a szobor fenntartására az állam terhére azért, hogy Amerika egyik legfontosabb szimbóluma nyitva maradjon, és fogadni tudja a turistákat.

A tudósok nem ilyen szerencsések, a szövetségi intézményeknek dolgozó kutatóknak abba kellett hagyniuk a munkát, másokat pedig az hátráltat, hogy képtelenek hozzáférni a kormányzati adatokhoz és pályázati kiírásokhoz.

Egy névtelenséget kérő nő azt mondta a BBC-nek, hogy a felügyelő hatóság leállása miatt megálltak azok a rákgyógyszer-kutatások is, amelyek élő, rákos emberek betegségére igyekeznek minél hamarabb gyógyszert fejleszteni. “Számukra az időveszteség akár a halált is jelentheti” - mondta.

A leállás érintette a NASA-t is, amely most képtelen javításokat eszközölni a Hubble űrteleszkópon, amelynek egyes részei január 8-án döglöttek be. A személyzetet ugyanis hazaküldték.

Az illegális bevándorlóknak jobb lett

Leállt a több múzeumot működtető Smithsonian Intézet Washingtonban, a személyzet kétharmadát kellett hazaküldeni. Az intézet szóvivője szerint 1,2 millió turista fogja bánni januárban, ha nem tudnak megnyitni hamarosan.



Az amerikai indián törzsek szintén szövetségi támogatásra szorulnak, a rezervátumokban többek között a kormány működteti az egészségügyet és az élelmiszerellátást is. A Chippewa-törzsnek már a saját pénzügyi tartalékához kellett nyúlnia, hogy ezeket a szolgáltatásokat továbbra is működtetni tudják. Új-Mexikóban, Arizonában és Utah-ban indián emberek estek csapádba a saját házukban, miután leállt a rezervátumok útfenntartása, és nem tudtak eljutni a behavazott utakon a közértbe se.

Turisták a bezárt washingtoni légiközlekedési múzeum előtt Fotó: SAUL LOEB/AFP

A mezőgazdasági minisztérium leállása a farmereket is rosszul érintette. Nekik a Trump-kormányzat azt ígérte, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt segélyre jogosultak, ezeket a segélyeket azonban szintén a szövetségi kormány kezeli, és december 28-a óta ez a szolgáltatás elérhetetlen.

Ironikus módon a leállás még az illegális munkavállalást is elősegítheti, pedig az egész épp amiatt van, mert Trump ragaszkodik a déli határra felhúzandó, az illegális határátlépéseket megakadályozó falhoz.

A leállás miatt azonban nem működik az a rendszer, amit a nemzetbiztonsági minisztérium üzemeltet(ne), és lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy ellenőrzzék elektronikusan, hogy egy munkavállalójuk legálisan vállalhat-e munkát az Egyesült Államokban. Így az illegális bevándorlók jelenleg könnyebben tudnak állást szerezni az országban.

Fejük tetejére álltak a börtönök

Az ünnepek miatt az amerikai börtönökben a rabok ünnepi ételeket kaptak: steaket, pitét, kekszeket. Ez a menü már jóval a leállás előtt be volt ütemezve, így fel tudták szolgálni.

Igen ám, de a börtönőrök meg hirtelen pénz nélkül maradtak, és fizetés nélkül dolgoznak az ünnepek kezdete óta.

“Azt látod, hogy a rabok steaket lakomáznak, te pedig képtelen vagy otthon ilyen ételeket biztosítani a családodnak” - mondta az amerikai börtönőrök szakszervezetének egyik vezetője. Emiatt hatalmas a feszültség a rabok és az őrök között.

A szövetségi bíróságok péntekig képesek még működni támogatás nélkül, azóta viszont már nem, és a személyzet nagy részét haza kell küldeniük. A civil ügyekben egyszerűen le fog állni az ítélkezés és a meghallgatások. A büntetőügyek tovább fognak haladni, de jelentős késéssel.

Parkolópályára kerül minden olyan vállalkozás, szolgáltatás és étterem, amely elsősorban a szövetségi hivatalok kiszolgálására specializálódott. Ezekben a hivatalokban ugyanis jelenleg nincs ember. A utah-i Ogdenben például kiürültek az éttermek - jelentős bevételkiesést okozva - miután az a többezer hivatalnok, akik ott szoktak ebédelni, hirtelen felszívódtak.

Ja igen, és a leállás miatt házasodni sem lehetett Washingtonban december végén. Egy pár tweetelt is, hogy a kényszerszabadságolások miatt zárva a házasságkötő iroda.

Ez a probléma a városvezetésének is feltűnhetett, mert január 8-án elfogadtak egy vészhelyzeti helyi rendeletet, amelynek értelmében a polgármester is érvényesíthet házasságokat a bezárt hivatal helyett.