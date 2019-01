Kirúgta a Lengyelországban kémkedés gyanújával letartóztatott alkalmazottját a Huawei

A lengyel hatóságok pénteken jelentették be, hogy kémkedés gyanúja miatt őrizetbe vettek egy kínai és egy lengyel állampolgárt. Előbbit a Huawei alkalmazottjaként azonosították. A lengyel közszolgálati tévéadó, a TVP értesülései szerint a lengyel elhárítás a Huawei Technologies lengyelországi irodáit is átkutatta, ahogy az Orange telekomcég irodáit is.

A Huawei szombaton közleményben jelentette be, hogy nincs közük az ügyhöz, és, hogy felbontották őrizetbe vett alkalmazottal a szerződést. Az elbocsátást azzal indokolták, hogy az eset árthat a vállalat megítélésének.

Fotó: ROBERT LEVER/AFP

Decemberben Kanadában vették őrizetbe a Huawei egyik legfőbb vezetőjét, Meng Van-csoút vették őrizetbe amerikai vádak alapján. Az őrizetbe vétel óta Kínában több kanadait is őrizetbe vettek, többüket kémkedés gyanújával.

Az amerikai hírszerzés szerint a Huawei a kínai kormánnyal együttműködve olyan eszközöket szállít, amelyek lehetővé teszik a kémkedést a kínai titkosszolgálatoknak. Erre amúgy nyilvánosan nem mutattak bizonyítékot. Az amerikai aggályok miatt azonban több nyugati ország is felülvizsgálta, hogy használjon-e Huawei-eszközöket a telekommunikációs hálózataiban.