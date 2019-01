A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal élére is csak egy fideszes politikust találtak

Kucsák Lászlót, a Fidesz volt fővárosi és országgyűlési képviselőjét nevezték ki 2019. január 1-i hatállyal, határozatlan időre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal új elnökének, jelentette közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A minisztérium szerint Kucsák már csak azért is alkalmas a feladatra - a 21. századi szakképzés megvalósítására és a felnőttképzés további fejlesztésére -, mert maga is pedagógus volt, két évtizedes intézményvezetői gyakorlattal. A minisztérium nem említette, de azért ne feledjük azt az innovációt, amikor a választások előtt a XVIII. kerületi önkormányzat kiadott egy kalendáriumot, aminek majdnem minden oldalán ott volt ugyanaz a fotó Kucsák László fideszes képviselőről, és a keresztrejtvény megfejtése is az volt, hogy KUCSÁK LÁSZLÓ. (Via MTI)