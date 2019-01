Ruandai vagy magyar média?

Aki fogyasztja a magyar kormánymédia termékeit, nyilván találkozott azzal az egyre gyakoribb jelenséggel, ahogy akár fizikai erőszakra is uszítanak egyének és társadalmi csoportok ellen. Ez csak a rendszerváltás utáni Magyarországon számít újdonságnak, mind hazánkban, mind a világban számtalan előképe van a, nyilas Összetartástól a ruandai Radio Télévision Libre des Mille Collines-ig (RTLM), amely két sajtótermékben egyébként az is közös, hogy mindkettő főszerkesztőjét később háborús bűnökért ítélték el.

Hatalmas menekülttábor 1994-ben. A képen ruandai hutuk láthatók, akik Zairéba (ma: Kongó) menekültek a tuszik bosszúja elől. Fotó: PASCAL GUYOT/AFP

A gyűlöletmédia-történelem állatorvosi lova a RTLM, amelynek komoly szerepe volt az 1994-es ruandai népirtásban. Az országban akkor szabadult el a pokol, amikor április 6-án valakik lelőtték az ország (és Burundi) elnökének repülőgépét. Az ezt követő száz napos vérengzés során a hutu többség fegyveresei és civiljei körülbelül 800 000 tuszit (és kisebb részben nem kellőképpen szélsőséges hutut) öltek meg, jó részüket a legprimitívebb eszközökkel, macsetékkel vagy botokkal.

A RTLM már a tömeggyilkosságok megkezdése előtt is uszított a tuszik ellen, amikor pedig beindult a népirtás, hisztérikus hangnemben éljenzett. A tuszikat rendszeresen állatokként, leginkább csótányokként emlegették, és arra buzdították a katonákat és az egyszerű hutu földműveseket, hogy minél többet pusztítsanak el közülük. Meg is lett az eredménye: egészen komoly tudományos folyóiratban jelent meg például az a kutatás, amely azt állította, hogy a népirtás áldozatainak tíz százalékát lehetett az RTLM uszításának számljára írni.

Ezeken a számokon persze lehet vitatkozni - sokan meg is teszik - ahhoz viszont nem fér kétség, hogy a RTLM fröcsögő gyűlölete igenis buzdított a népirtás elkövetőit. Erre jutott a Ruandai Nemzetközi Törvényszék is, amely a rádióadó több munkatársát is hosszú börtönbüntetésre ítélte.

A RTLM archívumát (franciául és angolul is) többek közt itt lehet megtalálni, ezeket böngészve mindenki eldöntheti, mennyiben hasonlított a hangvételük például a Karc FM Paláver című betelefonálós műsorához. Akinek ehhez nincs türelme, annak viszont itt egy szórakoztatóbb játék, a kvíz, amiből kiderül, hogy mennyire lehet megkülönböztetni egymástól a ruandai és a magyar propagandisták munkásságát. 22 kérdés, sok szerencsét!