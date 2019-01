Az NBI utolsó előtti helyezettje azzal büszkélkedik, hogy megvették az egyik legértékesebb román labdarúgót

Itt egy példa, hogyan áll össze az a hihetetlen összeg, hogy 2017-ben az NBI-es csapatok bérköltsége 16,8 milliárd forintot volt.

A 12 csapatos bajnokság 11. helyezettje szerződtette Gheorghe Grozavot, 27-szeres román válogatottat. A 28 éves játékos legutoljára a Dinamo Bukarest játékosa volt.

A Kisvárda utánpótlás szakmai igazgatója, Nagy Sándor büszkén jelentette be, hogy „az egyik legértékesebb román labdarúgót sikerült leigazolnia felnőttcsapatunknak, ő lehet az egyik legjobb futballista a magyar ligában”.

A Grozav a csapattal még nem tudott edzeni, mert a Kisvárda Egyiptomban edzőtáborozik. De felmérték a fizikai állapotát és a technikai képzettségét, utóbbin kiderült: „mindkét lábával nagyszerűen bánik a labdával, nem jön zavarba, ha esetleg nem úgy érkezik felé a labda, ahogy azt várni lehetne. Biztos, hogy erősödik vele a csapat, úgy gondolom ilyen szintű igazolást a télen egyik magyar csapat sem tudott eddig felmutatni.”

Nagy Sándor szerint a román játékos „nagyon is, rácsodálkozott a létesítményhelyzetre, az eszközökre, amit használtunk, némelyikkel még nem is találkozott Romániában. Mindennel nagyon elégedett, és nagyon várja már, hogy találkozzon, és együtt edzhessen a csapattársakkal. A román sajtó eléggé lehúzta őt, amiért a magyar élvonalba igazolt, de Cosmin Contra szövetségi kapitány megvédte őt, mondván, ha rendszeresen jó teljesítményt nyújt, és rúgja a gólokat, akkor Kisvárdáról is beválogatja. Grozav miatt biztos nagyobb figyelem irányul majd a román média részéről a Kisvárda mérkőzései iránt”.



A Kisvárda most télen már szerződtett görög és portugál játékost is, simán ki tudnának állni csak légiósokkal. Ez eddig az utolsó előtti helyre volt elég az NBI-ben.