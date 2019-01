Amikor nyer a kedvenc focicsapatuk, jól megverik a feleségüket

Vannak nők, akik előre rettegnek, mikor fontos focimeccs jön, mert tudják, hogy a végén őket bántalmazhatja majd a partnerük. Erről sok személyes interjúkon alapuló kutatás szól, én pedig most angol rendőrségi adatbázis, és az alkoholvásárlási statisztikák alapján próbálom megmérni ezt az összefüggést

- ezt mondja saját kutatási területéről Trendl Anna, aki University of Warwickon PhD-zik. Trendl az ELTE-n tanult alkalmazott közgazdaságtant, aztán járt a CEU-ra, és 2013-ben először kalandvágyból ment ki Nagy-Britanniába, az University of Nottinghamre viselkedési közgazdaságtant (behavioral economics-ot) tanulni, aztán onnan keveredett a mostani témájához.

A professzorom megszerzett egy nagyon részletes rendőrségi adatbázist a West Midlands megyéből, tartalmazza az előző hét évben bejelentett bűncselekmények részletes adatait, ennek alapján kezdtem el dolgozni

- mondta.

A sport, az alkohol és az erőszak összefüggésével már foglalkoztak más statisztikai megközelítésű kutatások is.

Egy 2011-ben publikált amerikai munkából lényegében azt derült ki, hogy ha váratlanul veszít a helyi csapat (a váratlanságot a fogadási esélyekhez mérték a kutatók), akkor 10 százalékkal nőtt a bejelentett családon belüli erőszakos esetek száma. Trendl azt mondta, ebben a kutatásban az alkohol szerepe nem látszott, de Angliában erősebbnek is tűnik a sport és az alkoholfogyasztás kapcsolata, az erőszaktól teljesen függetlenül is. Egy másik, 2014-es kriminológiai munka az angol focicsapat VB szereplését vetette össze a Lancashire megyében bejelentett párkapcsolati erőszakos (intimate partner violence) incidensek számával. Ebből a kutatásból az derült ki, hogy amikor Anglia veszít, akkor 38 százalékkal nő az erőszak, amikor döntetlent játszik, akkor 26 százalékos az emelkedés. Egy harmadik, 2016-os projekt két skót csapatot vizsgált, ott azt találták, hogy a meccsek eredményének általában nem volt hatása az erőszakra, viszont ha egymás ellen játszottak a legnépszerűbb csapatok, az 35 százalékos emelkedést eredményezett.

Trendl azt mondja, neki a második, szintén angol kutatáshoz hasonlítanak leginkább az eddigi eredményei, de több meccset vizsgált (eb és vb mérkőzéseket is), és a rendőrségi adatai is részletesebbek, van információja a feltelézett elkövető és áldozat neméről, és arról is, hogy a tettes ivott-e. A munkájából eddig két dolog látszik körvonalazódni:

Amikor Anglia nyer, akkor egy viszonylag masszív, 60% körüli növekedést mértem a férfi elkövető női áldozat esetében, az olyan esetek számában, amikor a tettes alkoholt is fogyasztott. Az is látszik, hogy a legnagyobb növekedés a meccs utáni 3 órában koncentrálódik, kb. feleakkora az utána következő három órában, és utána teljesen visszaáll az eredeti szintre.



Trendl adatai szerint egyébként a West Midlands megyében 2.8 millió lakosra naponta ~90 családon belüli erőszakos eset bejelentése jut, ezeknek a negyedében merül fel alkoholos befolyás, a 60 százalékos növekedést ehhez képest kell elképzelni.

A magyar kutató azt a hipotézist próbálja bizonyítani, hogy a győztes meccs után többet isznak az emberek, és ez is összefüggésben lehet az erőszakos esetek számának növekedésével. Trendl arról beszélt, hogy most a meccseket megelőző alkoholvásárlásról próbál pontosabb adatokat szerezni (ehhez a mobilpénztárcás alkalmazások anonimizált számait használná), hogy kiderüljön, mennyivel több alkohol fogyhat ilyenkor, és ennek milyen hatása lehet a nők elleni erőszak gyakoriságára. (A rendőrségi jelentés rögzíti, ha valaki részegen - alkoholos befolyásoltság alatt - bántalmazza a családtagját, tehát ennek az összefüggésnek egy része csak a kriminalisztikai adatokból is látszik.)

Ennek a kutatásnak nincs normatív felhangja, én nem valami új szabályozást, vagy gyakorlatot szeretnék elérni, de szerintem az jó, ha erről a jelenségről, az alkohol, a sport és az erőszak összefüggéseiről szó van.

- mondja Trendl. Egy példát mond a hasonló vizsgálatok nem tudományos eredményeire, 2018-ban egy családon belüli erőszakkal foglalkozó civil szervezet plakátkampány futtatott a brit vébészereplés előtt, ami pont a sporteredmények és a nők elleni erőszak összefüggéseire hívta fel a figyelmet. A plakátokon a szöveg:

Ha Angliát megverik, akkor őt is meg fogják.

Trendl Anlgiában maradna a PhD befejezése után, egyelőre nem tervezi, hogy hazajön Magyarországra.