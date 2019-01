Ifj. Lomniczi Zoltán és a Pesti Srácok főszerkesztője megfejtették, pontosan kik is fenyegetik a sajtószabadságot

„Nagyon érdekes döntést hozott - vagy hát számunkra , hogy úgy mondjam, sokak számára evidens döntést hozott a Központi Nyomozó Főügyészség”

- így kommentálta Huth Gergely a Hír TV hétfő esti adásában azt, hogy az ügyészség szerint az ellenzéki képviselőkkel szemben jogos volt az erőszak az MTVA székházban, sőt, ellenük indul nyomozás közérdekű üzem megzavarása miatt.



A műsor vendége a téma és a Századvég szakértője, Lomniczi Zoltán volt, akit Huth Gergely a beszélgetés elején vicceskedve emlékeztetett arra, hogy neki köszönhetően az egész ország a saját szemével láthatta, hogyan gyártják szóról szóra a propagandát a közmédiában. Majd rátértek a napi témára. Lomniczi szerint a többség azért eddig is úgy gondolta, hogy rendzavarást nem a biztonsági őrök, hanem az ellenzéki képviselők követtek el, fel is idézte a Századvég felmérését, mely szerint a megkérdezettek 60 százaléka csak a képviselők bohóckodásának tartotta az eseménysorozatot.



Lomniczi és Huth szerint az Echo TV és a Hír TV szerkesztőségét is „megfenyegették” a tüntetők, ellenzéki képviselők pedig megpróbáltak bohózatot csinálni a műsorkészítésből. Ráadásul megtámadták az Echo TV stábjának kameráját is, csak ezekről nem számol be a balliberális média. A riporter és vendége végül arra a konklúzióra jutottak, hogy